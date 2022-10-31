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    • Ekonomi
    • 31.10.2022 15:57
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    • 31.10.2022 15:57
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    Halkbank emekli promosyonu ne zaman yatacak? Kasım ayı Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu 2022?

    Emeklilerin gündeminde Halkbank emekli promosyonu yer alıyor. Kasım ayında emekli promosyonlarında taban tutarlar değişecek. Yapılan artış sonrasında Halkbank emekli promosyon miktarları ve ödeme tarihleri merak ediliyor. Peki, Halkbank emekli promosyonu ne zaman yatacak? Kasım ayı Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu 2022? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Halkbank emekli promosyonu ne zaman yatacak?

    Kasım ayının gelmesiyle birlikte emekli promosyonları araştırılmaya başlandı. Halkbank emekli promosyonun yeni tutarları açıklandı. Emekliler ise Halkbank emekli promosyonun yeni tutarı ve yatırılacağı tarihler ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki, Halkbank emekli promosyonu ne zaman yatacak? Kasım ayı Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu 2022? İşte detaylar!

    HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

    Halkbank yeni emkli promosyon tutarları açıklandı.3500 altı maaşı alanlar: 3.000 TL3.500 - 7.499 TL arası maaş alanlar: 3.500 TL7.500 - 9.999 TL arası maaş alanlar: 4.500 TL10.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 5.000 TL emekli promosyonu alacaklar.



    HALKBANK YENİ EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
    Halkbank emekli promosyonu yeni tutarları 1 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak.

    EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI YÜKSELİYOR

    Milyonlarca emeklini yakından takip ettiği banka promosyonlarında yeni döneme giriliyor. SGK emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi.

    Buna göre emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

        3 YILLIK TAAHHÜT

        SGK ile protokol imzalayan 19 banka 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak. Ancak isteyen bankalar daha fazla ödeme de yapabilecek.

        EMEKLİ PROMOSYONU NASI YÜKSELTİLİR?

        Aynı bankada devam edilecekse yeni promosyon başvurusu yapılmalı. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek. Farklı bankaya geçilecekse de taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek yeterli olacak.
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        Haberler Ekonomi Halkbank emekli promosyonu ne zaman yatacak? Kasım ayı Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu 2022?
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