Halkbank emekli promosyonu ne zaman yatacak? Kasım ayı Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu 2022?





HALKBANK YENİ EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Halkbank emekli promosyonu yeni tutarları 1 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI YÜKSELİYOR

Milyonlarca emeklini yakından takip ettiği banka promosyonlarında yeni döneme giriliyor. SGK emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi.

Buna göre emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.