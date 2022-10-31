Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 31.10.2022 09:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.10.2022 09:08
    ABONE OL

    Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar 2022? Emekli memur enflasyon farkı ne kadar oldu? Kasım ayı kira artış oranı hesaplama!

    Son dakika Ekim enflasyon oranı hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Kasım ayına girilmesine az bir zaman kala geçtiğimiz ayın enflasyon rakamları en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Peki Ekim enflasyon oranı açıklandı mı 2022? Emekli ve memur enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar 2022?

    Ekim ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda Kasım ayına sayılı saatler kala vatandaşlar Ekim ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar 2022? Emekli memur enflasyon farkı ne kadar oldu? Kasım ayı kira artış oranı hesaplama!

    EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor.

    Buna göre; Ekim ayı enflasyon verilerinin 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.



    EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

    Buna göre; Enflasyon Eylül'de aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu.

        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 83,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 151,5 olarak kaydedildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 59,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 114,02 arttı.



        Aylık bazda TÜFE yüzde 3,08, Yİ-ÜFE yüzde 4,78 yükseldi.

        TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 52,4, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83,45 artış gösterdi.

        Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 82,45, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 151,5 arttı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dünyada ilk! TOGG yolda sahibine kazandıracak!
        Haberler Ekonomi Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar 2022? Emekli memur enflasyon farkı ne kadar oldu? Kasım ayı kira artış oranı hesaplama!
            SON DAKİKA