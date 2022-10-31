Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar 2022? Emekli memur enflasyon farkı ne kadar oldu? Kasım ayı kira artış oranı hesaplama!





EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.



Buna göre; Enflasyon Eylül'de aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu.