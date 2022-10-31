Sosyal yardım kapsamında ihtiyaç sahiplerine bu yıl doğalgaz yardımı yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tarafından bu kapsamda başvurusu onaylananlara 900 TL ila 2500 TL arasında destek sağlanacak. Başvuru yapanlar ödeme gününü, başvuru yapmak isteyenler de başvuru ekranını araştırıyor. Peki Doğalgaz yardımı YATTI MI, ne zaman yatacak? 2022 Doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor mu, bitti mi?
DOĞALGAZ YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz destek ödeme tarihlerini duyurdu. Bakan Yanık "Bir ısı haritası oluşturduk. Bu haritaya göre 950 - 2 bin 500 lira arasında kademe kademe ödemesi yapıyoruz.
Başvurular 5 Eylül'de başladı. Normal şartlarda ev sahibi olma gibi şartlar vardı. Bu kapsamı geniştettik, kiracılar da yararlanıyor. Kişinin, faturasını PTT'ye götürmesi yeterli. Sayısı belirlendikten sonra ödemeler ekim-kasım gibi yapılacak" dedi.
DOĞALGAZ DESTEK BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU, BİTTİ Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. İşte başvuru şartları ve başvuru sorgulama ekranı...
DOĞALGAZ DESTEĞİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğal Gaz Tüketim Desteği programı kapsamında, yardım başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Başvuruların nasıl yapılacağını merak eden birçok kişiye ise Bakan Yanık'ın açıklamaları yanıt oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda halihazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız." ifadelerini kullandı.