Banttan inmeye hazırlanan yerli otomobil TOGG hakkında bazı bilgiler merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında, "TOGG kaç beygir, yakıt tüketimi nasıl? TOGG şarj istasyonları NEREDE, batarya ömrü nasıl? TOGG motoru kimin, hangi ülkeye ait?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte tüm merak edilen bilgiler haberimizde...
TOGG KAÇ BEYGİR?
Yerli otomobil TOGG, 200 ile 400 beygir gücü sunuyor.
Motor Gücü: 400 HP (294 kW)
Tork: 0 Nm
Azami Hız: 180 km/h
0-100 km/s: 4.7 s
Motor Sayısı: Çift Motor
Sürüş Sistemi: Dört Çeker
Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor
TOGG KAÇ KM HIZ YAPIYOR?
TOGG, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.
Azami Hız: 180 km/h
İşte TOGG temel özellikleri:
TOGG TEMEL ÖZELLİKLER
* 200 ile 400 beygir gücü sunuyor
* 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkıyor
* 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşıyor
* 300 kW gücündeki şarj cihazları 81 il için kuruluma hazır