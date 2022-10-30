TOGG kaç beygir, yakıt tüketimi nasıl? TOGG şarj istasyonları NEREDE, batarya ömrü nasıl? TOGG motoru kimin, hangi ülkeye ait?

TOGG ŞARJ İSTASYONLARI!

Türkiye'nin otomobili için şarj istasyonları da hazır. İlk etapta 400 lokasyonda 600 ünite şarj istasyonu kurulacak. Trugo 25 dakikada araç bataryasının yüzde 80'ini şarj edecek. Her 25 km'de en az bir istasyon düşecek şekilde kurulacak.

Togg'un özellikleri neler?

* Araç aynı zamanda evde de şarj edilebilecek

* Seri üretimin ardından holografik asistan teknolojisi üzerinde durulacak

* Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görebilecek

* Aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşacak