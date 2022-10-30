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    • Ekonomi
    • 30.10.2022 08:01
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    • 30.10.2022 08:01
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    Kadroya geçen taşeron işçilerin hakları! 90 bin taşeron işçi kimleri kapsıyor? Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in taşeron açıklaması sonrası büyük sevinç yaratırken son gelişmelerden haberdar olmak isteyenler "Taşerona kadro ne zaman çıkacak?" diye soruyor.

    takvim.com.tr
    Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek?

    Taşerona kadro konusu bir süredir merakla araştırılıyor. Bakan Bilgin, 90 bin sözleşmelinin kadroya geçeceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından binlerce kişi heyecana kapılmıştı. Peki, Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? Kadroya geçen taşeron işçilerin hakları! 90 bin taşeron işçi kimleri kapsıyor?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, "Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" dedi.

    Bakan Bilgin açıklamasında, "Çalışmayı biz kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Bu hafta kendi aramızda özel bir toplantı yapacağız. Çalışmaya bu hafta son şeklini vereceğiz. Çalışmam tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacağız." ifadelerini kullandı.

    Bakan Bilgin, "Taşeron düzenlemesi ile birlikte mi ele alınacak?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

    "Şu an öncelik sözleşmeli personel düzenlemesi. Biliyorsunuz dosya dosya açıyoruz. Şu an sözleşmelilerle ilgili dosya önümüzde. Sonra diğerleri ele alınacak."

        DÜZENLEME KİMLERİ KAPSAYACAK?

        Bakan Bilgin, "Bu kapsamın içerisinde sadece kamuda çalışan 4b'liler var. Kurumlarda özel durumda olan sözleşmeliler de bulunuyor. Onlar kapsamda olmayacak." dedi.
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        Haberler Ekonomi Kadroya geçen taşeron işçilerin hakları! 90 bin taşeron işçi kimleri kapsıyor? Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek?
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