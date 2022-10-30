İBB bursu AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2022 İBB burs sonuçları İSİM LİSTESİ! İBB burs sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

2022 İBB burs sonuçları İSİM LİSTESİ gündemde yer alıyor. Peki İBB bursu AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuç sorgulama nasıl yapılır, sonuçlar nereden öğrenilir?
İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. 2021 yılında burs başvuru sonuçları Kasım ayında açıklanmıştı. Bu yılda sonuçların Kasım ayının ikinci haftası erişime açılması bekleniyor.
İBB BURS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar sonuçları, gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden sorgulama yaparak öğrenebilecek.