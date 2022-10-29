Yılın En İyi Taşımacılık ve Nakliyat Firması Ödülü Anadolu Express’e verildi

"Global Kalite Zirvesi" KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleşti. Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Diplomasi Başarı Ödülü verilirken "Global Kalite Ödülleri" sahiplerini buldu.

Ödül töreninde konuşan Anadolu Express CEO'su Bayram İnalkaç, "Anadolu Ekspress olarak yarım asıra yaklaşan şirket geçmişimizle Taşımacılık sektöründe İster bir kutunuzu ister evinizi taşıyalım sloganıyla çıktığımız bu yolda 81 ilimize şehirler arası nakliyat, ofis taşıma ve evden eve nakliyat hizmet vermenin gururunu yaşarken her yıl büyüyerek hedeflerimizi ileriye taşımayı bildik …Anadolu Express olarak bu ödül bize daha da güç verecek... Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bu yıl "Onur Konuğu" olarak KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın katıldığı Zirve'ye Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karaca, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve çok sayıda davetli katıldı. Saat 20.00'de başlayan törende ülkenin gelişmesine katkı sağlayan ve inovasyon alanında çalışmalarda bulunan firmalar ve alanında başarılı olan kişi ve kurumlara Global Kalite Ödülleri takdim edildi.

Törende Yusuf Güney ve Gökçe Kırgız ödüllerinin takdiminden sonra şarkı söyledi.

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