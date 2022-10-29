Wofret Kurucusu Yunus Emre Kelkitli: Çok çalıştık başaracağız

Londra'da yaşayan İş danışmanı yatırımcı arkadaşı Cemal Polat'ın desteği ve içerik fikirleriyle kolları sıvayan Yunus Emre Kelkitli Wofret projesini hayata geçirdi.

Yunus Emre Kelkitli yaptığı açıklamada ''Projeyi grafik ve tasarımcılığı üstlenen Ömer Eren Er, yapay zeka alanında algoritma uzmanlığını yürüten Ali Üsküdar ve proje menajerliğini sürdüren Enes Yıldırım ile birlikte geliştirdik. Pandemi koşulları internet üzerinden alışverişi ve farklı pek çok teknolojik gelişmeyi zorunlu kıldı. Zaten ilerleyen internet sahasında etkili bir proje geliştirme amaçladık. Wofret uygulaması bu şekilde doğdu.'' ifadeleri ile uygulama ayrıntılarını açıkladı.

"Gelişen internet ağıyla birlikte pandemi koşullarında sosyal mesafe durumuna özen göstermenin gerekliliği olarak Wofret uygulamasında tüm ayrıntılara dikkat ettik. Ayrıca bu koşullarda insanların yaşamına kolaylık katmayı amaçladık."

Başka Projeler Üzerinden de Çalışmalarda Bulunuyoruz

2011 senesinde gittiği Londra'da farklı projelerle alandaki yetkinliğini kanıtlayan Yunus Emre Kelkitli yeni işlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Siber güvenlik alanında geliştirdiğim yazılım farklı firmalardan teklif aldı. Şu an için rakamları yazılım için yetersiz buldum ve satmayı düşünmedim.

Ancak Siber güvenlik yazılımına her geçen gün daha fazla ihtiyaç olacağını düşünüyorum. İnternet alanın genişlemesi ve kullanımının artmasıyla bu alanda başarılı yazılımlara ihtiyaç duyan firma sayısı da artış gösterecek.

Güncel ve internetle ilgili gerekli uygulamaları takip ettiğimiz projelerimize devam ediyoruz.'' ifadeleri ile yeni projeleri ve ayrıntılarını iletti. Türkiye'nin Elon Musk'u olma hedefi olan genç yazılımcı Yunus Emre Kelkitli, aynı zamanda Woftware şirket başlığı altında WofSafe adlı bir güvenlik şirketinde bu yazılımı diğer firmalara destek için kullanabileceğini belirtti.

"2011'de İngiltere'ye geldiğimde zor koşullar geçirdim ve yaklaşık 6 ay sokaklarda kaldım. Bu durum benim için gerçekten çok zorluydu. Hayatım farklı aşamalarında karşımıza çıkan zorlukların başarısızlıkları aşmak için bir merdiven vazifesi gördüğünü düşünüyor ve başarılarımı bu şekilde kuruyorum.

Geliştirdiğim tüm projeler inandığım şeylerin ve hayallerimin ürünüdür. Arkadaşlarımla birlikte ürettiğimiz projelerin her geçen gün daha da gelişeceği ve faydalı uygulamalar olacağına eminim." paylaşımlarında bulundu.

Yunus Emre Kelkitli, bu projelerin yanı sıra farklı uygulamalarla da güncel çalışmalarını sürdürmeye devam eden bir isim.

Yasal Uyarı: Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir