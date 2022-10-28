Yerli otomobil Togg 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seri üretime başlıyor!

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Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding ortaklığı ile 2019 yılında ilk adımı atılan, 18 Temmuz 2020'de ise temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılıyor.

TOGG FABRİKASI AÇILIYOR | VİDEO İZLE

18.10 TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş açıklamalarda bulunuyor.

Karakaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"YeniLige yolculukta bizim için önemli bir kilometre taşı olan kampüsümüzün açılışına hoş geldiniz.

Yola çıktığımız zaman otomobilden fazlasını yapmak için yola çıktı. İlk hedefimiz ülkemizin yüzde 100 fikri mülkiyetine sahip olduğu mobilite markasını oluşturmaktı. Bunu yaparken özümüzden değerleri katmaktı. İkincisi her şey artık otomobil dünyasında cep telefonun başına geldiğinin otomobilin de başına geleceğini işaret ediyordu. Sadece otomobil yapmak bizim için seçim değildi. Akıllı cihaz yapıp, ekosisteme bağlamak ve dünyaya açmaktı. İki hedefin aynı anda yapılmasını gerektiren boyutları vardı. Akıllı cihaz diyorduk, eko sistem kısmı, şirketleri barındırma.

Beyaz sayfaya kara kalemle modelledik, 2019 yılında sizlere sunduk. Asıl yolculuğumuz ve sorumluluğumuz katlanarak gitti. Mayıs 2021'de ürünlerimizi denemeye başladık. Çarpışma testi, kış testi, dayanıklılık testini yaptık. THY ile Güney Amerika'ya uçtuk. Temmuz'da deneme üretimine başladık.

Eko sistem dediğimiz zaman akıllı cihazı tasarlarken tüketici elektroniği mantığıyla tasarlıyoruz. Dünyanın en iyileriyle çalışarak zamana karşı çalışıyoruz. Ekosistemi aynı zamanda geliştirirken artık inovasyonlar kurumsal şirketlerden değil, start-up'lardan çıkıyor. Fintek, oyunlaştırma, blokzincir, siber güvenlik olsun. Bunlar otomobil dünyasında olan teknolojiler değil. Start-up ve kurumsal şirketlerle ekosistemin çekirdeğini oluşturduk."

18.00 BAŞKAN ERDOĞAN TÖREN SALONUNDA

Başkan Erdoğan tarihi törenin gerçekleştirileceği salona geldi.

BAKAN SOYLU: "ERDOĞAN BİR MİLLETE NASIL YÖN ÇİZİLEBİLECEĞİNİ GÖSTERDİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cenabı Allah'a şükürler olsun. Bize ülkemizle ilgili çok büyük devrimleri gösteriyor. Sıkıştığımız yerden çıktı. Ülkemizin lideri Recep Tayyip Erdoğan, bir millete bir geleceğe nasıl yön çizebileceğini gösterdi. Bugünler yaşanacak ve hafıza kayıtlarına alınacak günlerdir. Allah'a şükürler olsun. Bugünler hafıza kayıtlarına alınacak günlerdir. Bundan önceki bütün hizmetlere minnettarız. Bizi sıkıştığımız yerden çıkaran o nesle minnettarız. Hepimiz bunun paydaşıyız. Türkiye demokrasiyle idare ediliyor" diye konuştu.