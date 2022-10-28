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    • Ekonomi
    • 29.10.2022 01:36
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    • 29.10.2022 18:23
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    Yerli otomobil Togg 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seri üretime başlıyor!

    Son dakika haberi! Bugün büyük bir gurur yaşayacak olan Türkiye, bir yanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken diğer yandan da yerli otomobil Togg’un ilk aracının banttan inişinin gururunu yaşayacak. Gemlik fabrikası, Başkan Erdoğan’ın katılımıyla görkemli bir törenle açılacak. İşte Togg'un hikayesi...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

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    Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding ortaklığı ile 2019 yılında ilk adımı atılan, 18 Temmuz 2020'de ise temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılıyor.

    TOGG FABRİKASI AÇILIYOR | VİDEO İZLE

    18.10 TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş açıklamalarda bulunuyor.

    Karakaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

    "YeniLige yolculukta bizim için önemli bir kilometre taşı olan kampüsümüzün açılışına hoş geldiniz.

    Yola çıktığımız zaman otomobilden fazlasını yapmak için yola çıktı. İlk hedefimiz ülkemizin yüzde 100 fikri mülkiyetine sahip olduğu mobilite markasını oluşturmaktı. Bunu yaparken özümüzden değerleri katmaktı. İkincisi her şey artık otomobil dünyasında cep telefonun başına geldiğinin otomobilin de başına geleceğini işaret ediyordu. Sadece otomobil yapmak bizim için seçim değildi. Akıllı cihaz yapıp, ekosisteme bağlamak ve dünyaya açmaktı. İki hedefin aynı anda yapılmasını gerektiren boyutları vardı. Akıllı cihaz diyorduk, eko sistem kısmı, şirketleri barındırma.

    Beyaz sayfaya kara kalemle modelledik, 2019 yılında sizlere sunduk. Asıl yolculuğumuz ve sorumluluğumuz katlanarak gitti. Mayıs 2021'de ürünlerimizi denemeye başladık. Çarpışma testi, kış testi, dayanıklılık testini yaptık. THY ile Güney Amerika'ya uçtuk. Temmuz'da deneme üretimine başladık.

    Eko sistem dediğimiz zaman akıllı cihazı tasarlarken tüketici elektroniği mantığıyla tasarlıyoruz. Dünyanın en iyileriyle çalışarak zamana karşı çalışıyoruz. Ekosistemi aynı zamanda geliştirirken artık inovasyonlar kurumsal şirketlerden değil, start-up'lardan çıkıyor. Fintek, oyunlaştırma, blokzincir, siber güvenlik olsun. Bunlar otomobil dünyasında olan teknolojiler değil. Start-up ve kurumsal şirketlerle ekosistemin çekirdeğini oluşturduk."

    18.00 BAŞKAN ERDOĞAN TÖREN SALONUNDA
    Başkan Erdoğan tarihi törenin gerçekleştirileceği salona geldi.

    BAKAN SOYLU: "ERDOĞAN BİR MİLLETE NASIL YÖN ÇİZİLEBİLECEĞİNİ GÖSTERDİ"
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cenabı Allah'a şükürler olsun. Bize ülkemizle ilgili çok büyük devrimleri gösteriyor. Sıkıştığımız yerden çıktı. Ülkemizin lideri Recep Tayyip Erdoğan, bir millete bir geleceğe nasıl yön çizebileceğini gösterdi. Bugünler yaşanacak ve hafıza kayıtlarına alınacak günlerdir. Allah'a şükürler olsun. Bugünler hafıza kayıtlarına alınacak günlerdir. Bundan önceki bütün hizmetlere minnettarız. Bizi sıkıştığımız yerden çıkaran o nesle minnettarız. Hepimiz bunun paydaşıyız. Türkiye demokrasiyle idare ediliyor" diye konuştu.

    BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN BAKAN VARANK'A: "7'NCİ ARACI İSTİYORUM"
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün milli otomobilimiz TOGG banttan çıkıyor. Gururluyuz ve mutluyuz. İnşallah tüm dünyada tanınan bir marka haline gelecek. Dışişleri Bakanlığı olarak da yurt dışındaki misyonlarımıza göndermek istiyoruz kısa sürede. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, kardeşimiz. Ağanın eli tutulmaz, bize hangisini verirse... 7 numarayı tercih ederim ama" ifadelerini kullandı.

    BAKAN NEBATİ TALİP OLDU: İKİNCİ ARACI İSTİYORUM
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ikinci araca talip oldu.

    Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra seri üretimde üretilecek araç bana tahsil edilsin diye hayalim vardı. Dünden hazırım, onun için bekliyorum. İkinci aracı Gemlik renginde istiyorum. Gemlik'e gözümü diktim ama bir bakacağız. Biz birkaç ay önce Sayın Varank ile birlikte geldik, test etme şansım da oldu. Müthiş bir şey, hızlanması, sessizliği, aracın yerli olması... Çok mutluyuz. Bundan sonra sembolik ya da değil, herhalde bize bir araç verecektik. Çok süratli kullandığım için ailem bana izin vermiyor.

    Kısa bir süre içinde hızlanıyor, gaza bastığınızda aracın ne kadar performanslı olduğunu hissediyorsunuz. Vergi düzenlemelerinde adımları atmıştık, bu aracın herkesin binebileceği bir seviyeye gelmesi konusunda görüşmelerimiz oldu. Fiyatı da Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak." ifadelerini kullandı.

    Bakan Karaismailoğlu'ndan Togg fabrikasına giden yollara ilişkin videolu paylaşım

    BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN PAYLAŞIM
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı fabrikaya giden yolların "tarihi anlara şahitlik etmek için hazır olduğunu" ifade etti.

    Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı'na giden yol! Yerli otomobilimiz Togg'un fabrika yolları tarihi anlara şahitlik etmek için hazır!" ifadesini kullandı.

    TOGG CEO'SU KARAKAŞ'TAN FLAŞ MESAJLAR
    TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş açıklamalarda bulundu. Karakaş, "Aracın renklerini ülkemizin renklerinden seçtik" dedi.

    Karakaş'ın açıklamaları şu şekilde;

    "Akıllı cihazdan bahsetmiştik. Küresel boyutta rekabet edebileceğinden bahsettik. Biz bunları adım adım hayata geçirdik. Bugün Gemlik Kampüsümüzde, teknoloji kampüsümüzde seri imalata hazırlığımızın, ilk araçların banttan indiği güne geldik.

    Peki biz buraya neden kampüs diyoruz arkadaşlar? Bunu izah etmek isterim. Her şeyden önce burası otomobilden fazlasıysa bir akıllı cihaz ekosistem merkezi ise o zaman zaten bir üretim, imalat merkezi olamaz.

    Dolayısıyla biz burada mühendisliğimizi, prototiplerimizi, tasarımlarımızı… Her şeyi bir açtı altında yapabildiğimiz, yapabileceğimiz bir kampüs olarak görüyoruz."

    TOGG GEMLİK KAMPÜSÜ'NDE AÇILIŞ HEYECANI
    Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış için hazırlıklar tamamlandı. Bursa-Yalova kara yolundan tesise ulaşım sağlanan kavşaklara Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince "Togg" yazılı yön tabelaları yerleştirildi.

        Kara yolundan 5 kilometre uzaklıktaki tesisin yolları ve kavşaklarında Togg'un amblemini yansıtan peyzaj çalışmaları yapıldı. Togg'a Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca 28 Ekim 2022 tarih ve 3879 sayı ile "İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" düzenlendi.

        Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen davetliler, turnikelerden geçirilerek alana alınmaya başladı. Tören için çok sayıda basın mensubu da kendilerine ayrılan alanlarda sabah saatlerinden itibarın canlı yayınlarla açılış heyecanını yansıtıyor.

        Kampüsün resmi açılışı saat 16.00'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katılacağı törenle yapılacak.



        Togg araçlarının gövde ve batarya bölümlerinin sergilendiği fuaye alanında akıllı şarj istasyonlarının da tanıtımı gerçekleştirildi.

        İşte Yerli Otomobil TOGG'un bataryası ve üretim parçaları

            Açılışın yapılacağı alanda üzerinde TOGG'un logosunun bulunduğu uzun mavi bir çadır, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı alan ve seri üretimine geçilecek C-SUV modelin hünerlerini sergileyeceği toprak bir pist bulunuyor.

            Devrim otomobili ile Devrin otomobilleri yan yana...

            Üretim üssü Bursa Gemlik'te kurulan ve Türkiye'nin mobilite dönüşümüne liderlik edecek olan TOGG fabrikasında 250 adet otomasyon robotun yanı sıra yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Bu rakam taşeron firmalarla birlikte 30 bin kişiyi bulacak.

            1 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ
            Çok geniş bir arazide yapımı tamamlanan Gemlik fabrikasının yıllık üretim kapasitesinde hedef 175 bin araç olarak belirlendi. Orta vadeli hedefte ise 2030 yılında 1 milyondan fazla araç üretilmesi planlanıyor.

            5 farklı modelin piyasaya çıkacağı araçlarla fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait bir marka oluşacak.

            Başkan Erdoğan açılışı yapacak!

            HIZLI ŞARJ YÜKSEK PERFORMANS
            Üretilecek olan son teknoloji araçlar 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

            Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobiller, modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak. Araçlar güncellemeleri 4G ve 5G bağlantılarıyla uzaktan alacak.

            RENKLERİ BELLİ OLDU
            Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.

            TOGG'un renkleri: ''Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya, Pamukkale''

            Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

                Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.

                "ÜLKEMİZİN SAHİP OLDUĞU EŞSİZ GÜZELLİKLERDEN İLHAM ALIYORUZ"
                Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

                "Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz.

                    Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi 'duygusal' Doğu kültürü ve 'rasyonel' Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye'mizden ilham aldık. 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimli renklerimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri Togg'un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli ile kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz."

                    İŞTE TOGG OTOMOBİL FABRİKASI'NIN RUHSATI
                    TOGG Otomobil Fabrikası işletme ruhsatına da kavuştu. Ankara'daki Türkiye Yüzyılı Vizyan Belgesi toplantısının ardından Bursa'ya dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TOGG Otomobil Fabrikası'nın İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nı imzaladı. aşkan Aktaş, "Gururla attığım en özel imza" notuyla ruhsatın fotoğrafını paylaştı.

                    Gemlik ilçesinde 883 bin 28 metrekare ıçak alan 236 bin 605 metrekare kapalı alanda Elektrikli Otomobil Üretimi için kurulan fabrikanın ruhsatı da imzalanmış oldu. 28 Ekim tarihli 3879 nolu ruhsat fabrikanın resmi olarak çalışmasına imkan sağlıyor.



                    BAŞKAN AKTAŞ RUHSATI İMZALADI
                    Togg'un Gemlik Kampüsünün resmi açılışına saatler kala, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ruhsatın fotoğrafını paylaştı Aktaş şunları kaydetti: "Ankara dönüşü ayağımızın tozuyla gururla attığım en özel imza. TOGG Fabrikamızın ruhsatı hayırlı olsun"

                    TOGG'UN HİKAYESİ
                    Türkiye'nin yerli otomobil hayali TOGG'un fabrika açılışıyla resmen gerçeğe dönüşüyor. Bugün ilk aracı banttan inecek TOGG için geri sayım başladı. İşte Türkiye'nin gururu TOGG'un hikayesi...

                    Togg resmi olarak 25 Haziran 2018'de kuruldu. Mehmet Gürcan Karakaş ise Togg'un CEO'su olarak atandı. Ekim 2019'da Togg'un merkezi İstanbul'un Şişli ilçesinden Kocaeli Gebze'ye taşındı.

                    Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıkladı.

                    Yerli ve milli otomobil TOGG banttan iniyor!


                    İLK TANITIM 2019'DA YAPILDI
                    Togg'un gövde tasarımı İtalyan tasarım şirketi Pininfarina ile birlikte yapıldı. SUV ve sedan modelleri ilk olarak 27 Aralık 2019'da Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki "Bilişim Vadisi"nde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla tanıtıldı.



                    Başkan Erdoğan tanıtım programının ardından Togg'un SUV modelinin direksiyonuna geçti. Erdoğan'a, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirdiği test sürüşünde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ile torunu Ahmet Akif Albayrak da eşlik etti.



                        18 TEMMUZ 2020'DE TESİSLERİN TEMELİ ATILDI
                        Aracın modellerinin belirlenmesi için anketler düzenlendi. Şirket, ilk otomobili 2022'nin sonunda banttan indireceğini açıkladı.

                        18 Temmuz 2020'de Gemlik tesislerinde inşaatına başlandı. Akıllı ve çevre dostu unsurları bir araya getiren tesisin yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik açık alan üzerine kurulması planlandı.



                        OCAK 2021'DE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
                        Tesisin üstyapı çalışmaları Ocak 2021'de başlatıldı. Gemlik tesisinin zemin güçlendirilmesi için 44 bin adet beton kolon üretildi. 536 bin metreküp kazı çalışması, 493 bin metreküp yapısal dolgu yapıldı.

                        Tesis inşasında 34 bin ton demir, 325 bin metreküp beton kullanıldı. 230 bin metrekare yalıtım yapılırken, 33 bin ton çelik kolon kullanıldı.

                        Toplam cephe panel 55 bin metrekare olurken, 520 bin metre elektrik kablolama yapıldı. Tesise 160 bin metre boru hattı döşendi. Üretim hatlarında toplam 250 robot devreye alındı ve ekipman montajları tamamlandı. 1,6 kilometrelik test pisti inşası başladı.



                        ÇALIŞMALAR 7/24 CANLI İZLENDİ
                        Tesisteki çalışmalar, 9 Nisan 2021'den itibaren togg.com.tr ve Togg YouTube kanalı üzerinden 7/24 anlık olarak izlendi. Canlı yayını şu ana dek 2 milyondan fazla kişi izledi.

                        Bursa'nın Gemlik ilçesinde hızla yükselen Togg fabrikasında üretimi yapacak robot kolların montajına başlandı.



                            TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIM LİSTESİ TAMAMLANDI
                            İlerleyen çalışmalar doğrultusunda nikel oranının zengin batarya kimyası ile menzil avantajı sağlanacağına karar verildi. Enerji depolamada ve verimlilikte öncü olarak üretim için yol haritası oluşturuldu.

                            Teknik özellikler ve donanım listesi tamamlandı. Elektrik mimarisi, batarya ve güç aktarma organları tasarımı tamamlandı. Sanal paketleme, ergonomi, performans ve güvenlik simülasyonları tamamlanarak sanal ve fiziksel prototipler oluşturuldu. İleri sürücü destek sistemleri ve bağlantı mimarisi oluşturuldu.



                            32 ÜLKEDE TESCİL ALDI
                            Stil tasarımı konusunda, tasarım ve mühendislik entegrasyonu yüzde 90 oranında tamamlandı. İç ve dış renk kombinasyonları, desen ve malzeme seçimleri tamamlanırken, C-SUV modeli için 32 ülkede tasarım tescili alındı. Ayrıca, Bilişim Vadisi Ofisi'nde tasarım stüdyosu kuruldu.



                            TEDARİKÇİ SEÇİMLERİ TAMAMLANDI
                            C-SUV modeli için tedarikçi seçimleri de tamamlandı. Bu kapsamda, yüzde 75'i Türkiye'de yerleşik olmak üzere 104 tedarikçi seçildi.

                            Elektronik ve savunma sanayiinden tedarikçiler mobilite ekosistemine dahil edildi. Tedarikçi havuzuna start-up firmaların katılımı teşvik edildi.



                                TOGG ADINA TESCİL EDİLDİ
                                Öte yandan, "USE CASE Mobility" kavramı da küresel olarak Togg adına tescil edildi. Mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturma çalışmaları başlatılırken, yüzde 85'i yerli olmak üzere 200 Start-up değerlendirilip görüşüldü. 40 start-up ile gizlilik sözleşmesi imzalanırken, 9 strat-up ile çalışma başlatıldı.

                                Kurumlara veri entegrasyonu ve işlenmesi konusunda da çalışmalara başlandı. Yaygın şarj altyapısı için ilgili paydaşlarla da çalışma başladı.



                                ÇALIŞAN SAYISI 280'E ULAŞTI
                                TOGG ekibinde çalışan sayısı 113 kişiden 280 kişiye ulaştı. 86 kişi olan mühendis sayısı ise 220'ye yükseldi.

                                17 kişiye ulaşan tersine beyin göçü ile de küresel yetkinlik ve tecrübeler Türkiye'ye geri kazandırıldı. Pandemi döneminde ise toplam çalışan sayısı ikiye katlandı.



                                İŞTE TOGG'UN LOGOSU
                                Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg, ''Yeniliğe Yolculuk'' hedefinde marka isminin ardından logosunu da seçti.

                                Seçilen logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı'nın bir araya gelmesini simgeliyor. Aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğu da vurgulanıyor.

                                Logo için Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye'de gerekli tescil işlemleri yapıldı.



                                    BANTLAR KURULDU
                                    27 Aralık 2021 tarihine gelindiğinde gerçekleştirilen toplantıda üretim bantlarının kurulduğu duyuruldu. Togg'un 27 Aralık 2019'da gerçekleştirdiği "Yeniliğe Yolculuk" buluşmasından bu yana aldığı mesafe ve 2022 yılı hedefleri Bursa'nın Gemlik ilçesindeki tesisinde yapılan toplantıda paylaşıldı.



                                    TOGG DÜNYA SAHNESİNDE
                                    5 Ocak 2022 ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de (Consumer Electronic Show) Togg'da yerini aldı. Fuarda, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk uluslararası tanıtımı yapıldı.

                                    7 Ocak 2022 Yerli ve milli otomobil Togg ve Avalanche blok zincirini geliştiren Ava Labs, akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek üzere stratejik bir ortaklığa imza atıldı.



                                    ZORLU TESTLERİ KOLAYCA GEÇTİ
                                    20 Mart 2022'ye gelindiğinde Togg'un zorlu koşullarda testine başlandı. Sıfırın altında 40 dereceye varan koşullarda test edilen Togg başarılı sonuçlar almayı başardı.

                                    Yerli otomobilin zorlu hava koşullarındaki test sürecine ait video Togg'un resmi Twitter hesabından "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" notuyla paylaşıldı.



                                        GEMLİK'TE PİST TAMAMLANDI
                                        6 Nisan 2022'de Togg'un Gemlik tesisindeki 1,6 kilometrelik test pisti tamamlandı. Togg'un testlere giren en üst versiyonu, bu kez iki bakanı ağırladı.

                                        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Togg'un direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı. Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un Gemlik tesisini ziyaret etti, çalışmaları yerinde inceledi.



                                        ŞARJ İSTASYONLARI KURULDU
                                        Trugo markasıyla sektöre yüksek performans, hızlı kurulum ve geniş kapsam ağıyla giren Togg, Bolu'da dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri altı cihazın kurulumunu gerçekleştirdi.

                                        Şarj cihazları tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak. 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda 1.000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurma hedefi olan Trugo, Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcı tarafında şarj kaygısı yaşanmayacak düzeyde şarj istasyonu kurulumunu yapacak.



                                        MART 2023'TE YOLLARA ÇIKMASI BEKLENİYOR
                                        Türkiye'nin yerli otomobil üretim merkezinin istihdama sağladığı katkı da büyük olacak. Yıllık üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

                                        2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon aracın üretilmesi planlanıyor.



                                            TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?
                                            Vatandaşlar en çok TOGG'un fiyatının ne olacağını merak ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank fiyatla ilgili sinyal verdi.

                                            Varank'ın "C segment SUV Türkiye'deki pazardan pay almak için uğraşacağız. Şu anda Türkiye'de C segmenti SUV benzinli ya da dizel araçlar hangi fiyat marjında satılıyorsa o fiyat marjından piyasaya girmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.



                                            TOGG'UN ÖZELLİKLERİ
                                            İlk etapta SUV ve sedan olarak, 200 ve 400 beygir gücünde üretilecek olan otomobil, diğer elektrikli araçlara göre çok daha hızlı şarj edilecek. 30 dakikanın altında bir sürede, yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Akıllı teknolojisiyle de kullanıcıların hayatına birebir dokunacak.

                                            500 kilometre menzili olacak, 30 dakikada şarj edilebilecek, 15 yılda 5 model üretilecek.

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