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    • Ekonomi
    • 29.10.2022 01:36
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    • 29.10.2022 01:45
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    Tarihi gün! Bir yanda Togg, diğer yanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte yerli otomobilin anlamlı hikayesi

    Bugün büyük bir gurur yaşayacak olan Türkiye, bir yanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken diğer yandan da yerli otomobil Togg’un ilk aracının banttan inişinin gururunu yaşayacak. Gemlik fabrikası, Başkan Erdoğan’ın katılımıyla görkemli bir törenle açılacak. İşte Togg'un hikayesi...

    İşte yerli otomobil Togg’un anlamlı hikayesi

    Türkiye'nin yerli otomobil hayali TOGG'un fabrika açılışıyla resmen gerçeğe dönüşüyor. Bugün ilk aracı banttan inecek TOGG için geri sayım başladı. İşte Türkiye'nin gururu TOGG'un hikayesi...

    Togg resmi olarak 25 Haziran 2018'de kuruldu. Mehmet Gürcan Karakaş ise Togg'un CEO'su olarak atandı. Ekim 2019'da Togg'un merkezi İstanbul'un Şişli ilçesinden Kocaeli Gebze'ye taşındı.

    Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıkladı.

    Yerli ve milli otomobil TOGG banttan iniyor!


    İLK TANITIM 2019'DA YAPILDI
    Togg'un gövde tasarımı İtalyan tasarım şirketi Pininfarina ile birlikte yapıldı. SUV ve sedan modelleri ilk olarak 27 Aralık 2019'da Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki "Bilişim Vadisi"nde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla tanıtıldı.



    Başkan Erdoğan tanıtım programının ardından Togg'un SUV modelinin direksiyonuna geçti. Erdoğan'a, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirdiği test sürüşünde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ile torunu Ahmet Akif Albayrak da eşlik etti.



    18 TEMMUZ 2020'DE TESİSLERİN TEMELİ ATILDI
    Aracın modellerinin belirlenmesi için anketler düzenlendi. Şirket, ilk otomobili 2022'nin sonunda banttan indireceğini açıkladı.

    18 Temmuz 2020'de Gemlik tesislerinde inşaatına başlandı. Akıllı ve çevre dostu unsurları bir araya getiren tesisin yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik açık alan üzerine kurulması planlandı.



        OCAK 2021'DE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
        Tesisin üstyapı çalışmaları Ocak 2021'de başlatıldı. Gemlik tesisinin zemin güçlendirilmesi için 44 bin adet beton kolon üretildi. 536 bin metreküp kazı çalışması, 493 bin metreküp yapısal dolgu yapıldı.

        Tesis inşasında 34 bin ton demir, 325 bin metreküp beton kullanıldı. 230 bin metrekare yalıtım yapılırken, 33 bin ton çelik kolon kullanıldı.

        Toplam cephe panel 55 bin metrekare olurken, 520 bin metre elektrik kablolama yapıldı. Tesise 160 bin metre boru hattı döşendi. Üretim hatlarında toplam 250 robot devreye alındı ve ekipman montajları tamamlandı. 1,6 kilometrelik test pisti inşası başladı.



        ÇALIŞMALAR 7/24 CANLI İZLENDİ
        Tesisteki çalışmalar, 9 Nisan 2021'den itibaren togg.com.tr ve Togg YouTube kanalı üzerinden 7/24 anlık olarak izlendi. Canlı yayını şu ana dek 2 milyondan fazla kişi izledi.

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde hızla yükselen Togg fabrikasında üretimi yapacak robot kolların montajına başlandı.



        TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIM LİSTESİ TAMAMLANDI
        İlerleyen çalışmalar doğrultusunda nikel oranının zengin batarya kimyası ile menzil avantajı sağlanacağına karar verildi. Enerji depolamada ve verimlilikte öncü olarak üretim için yol haritası oluşturuldu.

        Teknik özellikler ve donanım listesi tamamlandı. Elektrik mimarisi, batarya ve güç aktarma organları tasarımı tamamlandı. Sanal paketleme, ergonomi, performans ve güvenlik simülasyonları tamamlanarak sanal ve fiziksel prototipler oluşturuldu. İleri sürücü destek sistemleri ve bağlantı mimarisi oluşturuldu.



            32 ÜLKEDE TESCİL ALDI
            Stil tasarımı konusunda, tasarım ve mühendislik entegrasyonu yüzde 90 oranında tamamlandı. İç ve dış renk kombinasyonları, desen ve malzeme seçimleri tamamlanırken, C-SUV modeli için 32 ülkede tasarım tescili alındı. Ayrıca, Bilişim Vadisi Ofisi'nde tasarım stüdyosu kuruldu.



            TEDARİKÇİ SEÇİMLERİ TAMAMLANDI
            C-SUV modeli için tedarikçi seçimleri de tamamlandı. Bu kapsamda, yüzde 75'i Türkiye'de yerleşik olmak üzere 104 tedarikçi seçildi.

            Elektronik ve savunma sanayiinden tedarikçiler mobilite ekosistemine dahil edildi. Tedarikçi havuzuna start-up firmaların katılımı teşvik edildi.



            TOGG ADINA TESCİL EDİLDİ
            Öte yandan, "USE CASE Mobility" kavramı da küresel olarak Togg adına tescil edildi. Mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturma çalışmaları başlatılırken, yüzde 85'i yerli olmak üzere 200 Start-up değerlendirilip görüşüldü. 40 start-up ile gizlilik sözleşmesi imzalanırken, 9 strat-up ile çalışma başlatıldı.

            Kurumlara veri entegrasyonu ve işlenmesi konusunda da çalışmalara başlandı. Yaygın şarj altyapısı için ilgili paydaşlarla da çalışma başladı.



                ÇALIŞAN SAYISI 280'E ULAŞTI
                TOGG ekibinde çalışan sayısı 113 kişiden 280 kişiye ulaştı. 86 kişi olan mühendis sayısı ise 220'ye yükseldi.

                17 kişiye ulaşan tersine beyin göçü ile de küresel yetkinlik ve tecrübeler Türkiye'ye geri kazandırıldı. Pandemi döneminde ise toplam çalışan sayısı ikiye katlandı.



                İŞTE TOGG'UN LOGOSU
                Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg, ''Yeniliğe Yolculuk'' hedefinde marka isminin ardından logosunu da seçti.

                Seçilen logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı'nın bir araya gelmesini simgeliyor. Aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğu da vurgulanıyor.

                Logo için Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye'de gerekli tescil işlemleri yapıldı.



                BANTLAR KURULDU
                27 Aralık 2021 tarihine gelindiğinde gerçekleştirilen toplantıda üretim bantlarının kurulduğu duyuruldu. Togg'un 27 Aralık 2019'da gerçekleştirdiği "Yeniliğe Yolculuk" buluşmasından bu yana aldığı mesafe ve 2022 yılı hedefleri Bursa'nın Gemlik ilçesindeki tesisinde yapılan toplantıda paylaşıldı.



                    TOGG DÜNYA SAHNESİNDE
                    5 Ocak 2022 ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de (Consumer Electronic Show) Togg'da yerini aldı. Fuarda, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk uluslararası tanıtımı yapıldı.

                    7 Ocak 2022 Yerli ve milli otomobil Togg ve Avalanche blok zincirini geliştiren Ava Labs, akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek üzere stratejik bir ortaklığa imza atıldı.



                    ZORLU TESTLERİ KOLAYCA GEÇTİ
                    20 Mart 2022'ye gelindiğinde Togg'un zorlu koşullarda testine başlandı. Sıfırın altında 40 dereceye varan koşullarda test edilen Togg başarılı sonuçlar almayı başardı.

                    Yerli otomobilin zorlu hava koşullarındaki test sürecine ait video Togg'un resmi Twitter hesabından "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" notuyla paylaşıldı.



                    GEMLİK'TE PİST TAMAMLANDI
                    6 Nisan 2022'de Togg'un Gemlik tesisindeki 1,6 kilometrelik test pisti tamamlandı. Togg'un testlere giren en üst versiyonu, bu kez iki bakanı ağırladı.

                    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Togg'un direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı. Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un Gemlik tesisini ziyaret etti, çalışmaları yerinde inceledi.



                        ŞARJ İSTASYONLARI KURULDU
                        Trugo markasıyla sektöre yüksek performans, hızlı kurulum ve geniş kapsam ağıyla giren Togg, Bolu'da dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri altı cihazın kurulumunu gerçekleştirdi.

                        Şarj cihazları tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak. 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda 1.000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurma hedefi olan Trugo, Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcı tarafında şarj kaygısı yaşanmayacak düzeyde şarj istasyonu kurulumunu yapacak.



                        MART 2023'TE YOLLARA ÇIKMASI BEKLENİYOR
                        Türkiye'nin yerli otomobil üretim merkezinin istihdama sağladığı katkı da büyük olacak. Yıllık üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

                        2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon aracın üretilmesi planlanıyor.



                        TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?
                        Vatandaşlar en çok TOGG'un fiyatının ne olacağını merak ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank fiyatla ilgili sinyal verdi.

                        Varank'ın "C segment SUV Türkiye'deki pazardan pay almak için uğraşacağız. Şu anda Türkiye'de C segmenti SUV benzinli ya da dizel araçlar hangi fiyat marjında satılıyorsa o fiyat marjından piyasaya girmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.



                            TOGG'UN ÖZELLİKLERİ
                            İlk etapta SUV ve sedan olarak, 200 ve 400 beygir gücünde üretilecek olan otomobil, diğer elektrikli araçlara göre çok daha hızlı şarj edilecek. 30 dakikanın altında bir sürede, yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Akıllı teknolojisiyle de kullanıcıların hayatına birebir dokunacak.

                            500 kilometre menzili olacak, 30 dakikada şarj edilebilecek, 15 yılda 5 model üretilecek.

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                            Haberler Ekonomi Tarihi gün! Bir yanda Togg, diğer yanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte yerli otomobilin anlamlı hikayesi
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