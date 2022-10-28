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    • Ekonomi
    • 28.10.2022 08:05
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    • 28.10.2022 08:05
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    Hangi banka ne kadar promosyon veriyor 2022 | SON GÜN GELDİ ÇATTI! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...

    Emekli promosyon ödemelerinde artık son iki gün kaldı. Maaşını farklı bir bankaya taşıyarak emekli promosyonu almak isteyen emekliler hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Hangi banka ne kadar promosyon veriyor ?

    Emekli promosyon ödemelerinde artık son iki gün kaldı. Maaşını farklı bir bankaya taşıyarak emekli promosyonu almak isteyen emekliler hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte konu hakkında merak edilenler...

    ZİRAAT BANKASI

    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere banka tarafından; 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

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    VAKIFBANK

    Vakıfbank'tan yapılan açıklamada aylık emekli maaşı tutarı 1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL, 3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacağı ifade edildi.

        HALKBANK

        Halkbank tarafından, 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu.

        DENİZBANK

        Denizbank'ta promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacak. Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL, bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

            YAPIKREDİ

            Yapıkredi'den yapılan açıklamada "10 Eylül 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.600 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 5.750 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir. Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenir." ifadelerine yer verildi.

            AKBANK

            Akbank'ta, aylık geliri 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL promosyon ve 4.150 TL ek promosyon, 1.500 TL–2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 5 bin 175 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 6 bin 250 TL ek promosyon ödenecek.

            GARANTİ BBVA

            Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 6.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacakt. Bankaya maaşını taşımak isteyenler için son gün 30 Eylül.

                QNB FİNANSBANK

                Emekli maaşınızı QNB Finansbank'tan alarak 7.000 TL 'ye kadar promosyon alabilirsiniz.

                Promosyon ödemesi aşağıda belirtilen emekli maaş tutar aralıkları dikkate alınarak yapılacak; 3 aylık ödenen maaşlar için; aylık ortalama maaş tutarına göre promosyon tutarı belirlenecektir.

                Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 4.650 TL,

                Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 5.800 TL,

                2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

                INGBANK

                1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

                1.500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 4.650 TL,

                1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 5.800TL,

                2.500 TL ve üzeri ise 7.000 TL nakit promosyon ödemesi alabiliyor.

                Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilir.

                Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 4.650 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 5.800 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.

                Kampanya 31 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

                TÜRKİYE FİNANS

                Türkiye Finans Katılım Bankası, emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyan kişilere 7500 TL'ye varan tutarda promosyon ödemesi yapıyor. Banka ayrıca emekli maaş müşterilerinin referans olacakları emekli tanıdıkları için de 2500 TL'ye varan nakit ödüllere sahip olma fırsatı sunuyor. Kampanya 30 Eylül 2022 tarihine kadar devam edecek.

                    TEB

                    Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)'de 0-1.499 TL maaş alanlara 5.500, 1.500-2499 TL arası maaş alanlara 6.750 TL ve son olarak 2.500 TL üzeri maaş alanlara 8.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
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                    Haberler Ekonomi Hangi banka ne kadar promosyon veriyor 2022 | SON GÜN GELDİ ÇATTI! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...
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