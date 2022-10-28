Başkan Erdoğan açılışı yapacak: Yerli otomobil Togg 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seri üretime başlıyor!

Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi 'duygusal' Doğu kültürü ve 'rasyonel' Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye'mizden ilham aldık. 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimli renklerimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri Togg'un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli ile kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz."

TOGG'UN HİKAYESİ

Türkiye'nin yerli otomobil hayali TOGG'un fabrika açılışıyla resmen gerçeğe dönüşüyor. Bugün ilk aracı banttan inecek TOGG için geri sayım başladı. İşte Türkiye'nin gururu TOGG'un hikayesi...



Togg resmi olarak 25 Haziran 2018'de kuruldu. Mehmet Gürcan Karakaş ise Togg'un CEO'su olarak atandı. Ekim 2019'da Togg'un merkezi İstanbul'un Şişli ilçesinden Kocaeli Gebze'ye taşındı.



Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıkladı.



İLK TANITIM 2019'DA YAPILDI

Togg'un gövde tasarımı İtalyan tasarım şirketi Pininfarina ile birlikte yapıldı. SUV ve sedan modelleri ilk olarak 27 Aralık 2019'da Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki "Bilişim Vadisi"nde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla tanıtıldı.