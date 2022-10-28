28 Ekim EYT son dakika haberleri: EYT yasasında dikkat çeken '90 gün' iddiası! EYT’li miyim, yeni yasa beni de kapsayacak mı?

EYT ile alakalı son dakika gelişmeleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar bağlamında yakından takip ediliyor. Aralık ayında netliğe kavuşacak EYT düzenlemesinin Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT'de yavaş yavaş sona yaklaşılırken en çok merak edilen konulardan biri masadaki tek formülün ne olduğu. Bu kapsamda Ankara kulislerinde konuşulan EYT formülü amacıyla ilgi çeken bir iddia geldi. Öte yandan EYT yasasının ne kadar vakit ile yürürlükte kalacağına dair belirsizlik ise devam ediyor.
Son dakika: EYT düzenlemesi netleşmeye başladı
EYT düzenlemesi bağlamında dört gözle Aralık ayında yapılacak olan açıklama bekleniyor. EYT yasası için düzenlemelerin son durumu yavaş yavaş netleşmeye başlarken 8 Eylül 1999 evvel sigortalı olanlara dair yeni ilerlemeler yaşanıyor. Bu kapsamda mağduriyete yol açan 4447 sayılı yasanın ve 4759 sayılı yasa alakalı maddenin yürürlükten kaldırılacağına dair Ankara'da çalışmalar bulunduğu öğrenildi. Hem de EYT amacıyla çıkarılacak yeni yasaun yürürlükte kalma süresine dair de kritik bir detay meydana çıktı.
EYT düzenlemesi yılbaşından önce mi yasalaşacak? BBP Başkanı Destici'den gündem yaratacak iddia
Destici, parti genel merkezinde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran ve dernek başkanlarıyla basın toplantısı düzenledi. Partilerinin toplumdan gelen haklı taleplerin sesi ve temsilcisi olduğunu, sorunların çözümünde gayret gösterdiğini anlatan Destici, şunları söyledi:
"EYT'nin bir hak mücadelesi olduğunu, bu hakkın mutlaka iadesi edilmesi gerektiğini hep söyledim, söylemeye de devam ediyorum. Ben de 3 sene emeklilikte yaşa takıldım. Sizin halinizi en iyi bilenlerdenim. Geçmişte bir mağduriyet yaşandı ve bugüne kadar devam etti. Bize düşen, bu mağduriyeti kimin yaşattığını hatırlatmak ama hata başkasının diye biz bunu görmezden gelemeyiz. EYT'lilerin anasının ak sütü gibi helal olan emeklilik haklarının bir an önce kendilerine verilmesi gerekiyor. Adalet var, tecelli ediyor. Yasa inşallah yılbaşından önce çıkıyor. Vermiş olduğumuz mücadeleyi inşallah kazandık."
Destici, yasanın nasıl çıkacağının da önemli olduğunu, düzenlemenin 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan herkesi kapsaması gerektiğini dile getirdi.