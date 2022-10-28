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    • Ekonomi
    • 28.10.2022 08:03
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    • 28.10.2022 08:03
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    2022 TOKİ arsa ve ilk iş yerim ödemeleri, taksitleri SABİT kalacak, artacak mı? TOKİ arsa ve ilk iş yerim İLK ÖDEME GÜNÜ ne zaman, kaç TL?

    TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde merakla beklenen arsa ve işyeri başvuruları bugün itibariyle başlıyor. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi olan bu projeden faydalanmak isteyen binlerce kişi ise arsa ve işyeri başvurularının nasıl yapılacağını, başvuru şartlarını ve başvuru ücretinin nereye yatırılacağını merak ediyor. Peki, TOKİ 2022 ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TOKİ arsa ve ilk iş yerim ödemeleri ne zaman başlayacak?

    TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ikinci ayağı olan arsa ve işyeri başvuruları için 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün alınacak.

    TOKİ İLK İŞ YERİM VE ARSA ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarih olarak belirlenecek.

    TOKİ ARSA VE İLK İŞ YERİM ÖDEMELERİ SABİT Mİ?

    1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.
    Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

    2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

    3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

        4-a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

        b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
        Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
        Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.

        5- İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
        Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.

        6- Arsa için yapılan müracaat sayısının öngörülen arsa sayısından fazla olması halinde, noter kurası ile öngörülen arsa sayısının %20 fazlası kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir.
        İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde, belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir.
        Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olup, başka bir ilan, duyuru ve bilgilendirme yapılmayacaktır.

        7- İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.
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        Haberler Ekonomi 2022 TOKİ arsa ve ilk iş yerim ödemeleri, taksitleri SABİT kalacak, artacak mı? TOKİ arsa ve ilk iş yerim İLK ÖDEME GÜNÜ ne zaman, kaç TL?
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