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    • Ekonomi
    • 27.10.2022 08:05
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    • 27.10.2022 08:05
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    Ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartlar ne?

    Milyonların yüzünü güldüren düzenlemeler birbiri ardına hayata geçiriliyor. Sözleşmeliler için çalışmalar tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi, basında yer aldı. O doğru değil, Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Hazırlığımızı yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız." ifadelerine yer verdi. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? Sözleşmeliler ne zaman kadrolu olacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek?

    600 bin sözleşmelinin kadroya geçmesini sağlayacak olan çalışmada teknik kısımlar tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde sözleşmeliye kadro taslağı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi, basında yer aldı. O doğru değil, Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Hazırlığımızı yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız." dedi. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? Ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartlar ne? İşte detaylar!

    Sözleşmeli personele kadro gelecek mi sorusu son dönemin en çok araştırılan konuları arasıdan yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel, geçici işçiler, taşeron işçiler konularındaki çalışmalar için aralık ayını işaret ederken, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık" ifadelerini kullandı. Peki Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman gelir? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte detaylar...

    BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL AÇIKLAMASI

    Bilgin konuyla ilgili, "Sözleşmeli personel meselesi, basında yer aldı. O doğru değil, Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Hazırlığımızı yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız." dedi.

    SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde sözleşmeliye kadro taslağı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

    Mevsimlik işçilere ve taşerona kadro verilmesinin gündemlerinde olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır." demişti.

        SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN GELECEK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İlk ele alacağımız dosyadır. İsteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz. Bazı haklardan mahrumlar onları kendilerine vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda bakanlık bünyesinde özel ekip oluşturulmuştu. Kamuda bulunan 600 bin sözleşmeli personel için çalışmanın Ekim ayında Meclis'in gündemine gelmesi bekleniyor.

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE KADRO MU VERİLDİ?

        5 yıl yani 540 gün sigorta primi ödemesi bulunan sözleşmeli ve ücretli öğretmenlere kadro verileceği iddia edildi. İddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
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        Haberler Ekonomi Ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartlar ne?
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