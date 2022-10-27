TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut başvuru ücreti geri alınıyor mu? Konut başvuru iptali e-Devlet'ten yapılıyor mu?

Sosyal konut projesi TOKİ başvuruları bugünden itibaren alınmaya başlandı. Başkan Erdoğan sosyal konut ve arsa satışı başvurularının Ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıkladı. E-Devlet ve bankalar üzerinden alınacak başvuru işlemlerinin detayları sorgulanıyor. Peki, TOKİ başvuru iptali nasıl yapılır? TOKİ sosyal konut başvuru ücreti geri alınıyor mu? TOKİ başvuru iptali e-Devlet'ten yapılıyor mu? İşte detaylar!
TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu, ücret iadesi yapılır mı?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlardan almak için kayıt parası yatıran kişilere para iadesi yapılıyor.
TOKİ ucuz konut projesine başvuruda bulunan fakat kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 2 gün sonra Ziraat Bankası şubesine başvuruda bulunarak, yatırmış oldukları ücretleri geri alabilir.
TOKİ BAŞVURUSU İPTAL EDİLİR Mİ?
TOKİ başvuru iptal etme işlemi, tarafların sözleşme imzalamaları durumunda gerçekleşebilir. Kişiler, haklarını kendi istekleriyle kabul etmeyebilir. TOKİ hak iptali, kişilerin kendi isteklerinin doğrultusunda gerekli belgelerinin zamanında ibraz edilmemesi veya noksan edilmesi durumlarında da gerçekleşir.