Sağlık Bakanlığı promosyon GÜNCELLEMESİ son dakika: 2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman verilecek, anlaşma yapıldı mı?

Sağlık Bakanlığının yapacağı promosyon ihalesi 27 Ekim 2022 Perşembe günü yapılacak. Peki 2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman verilecek, anlaşma yapıldı mı?
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI YAPILDI MI?
Hastanelerde görev yapan sağlık personelini kapsayan Sağlık Bakanlığı Promosyon ihalesi bugün yapılacak. Ancak promosyon ödemesinin ne zaman yapılacağı henüz duyurulmadı.
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON GÜNCELLEMESİ
Geçtiğimiz günlerde 85 bin kişiyi istihdam edeceğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, farklı sektörlerde gelen promosyon haberlerinin ardından harekete geçti. İhale usulü yapılan promosyon anlaşmalarının askıya alınmasını isteyen Sağlık Bakanlığı, 81 ilin müdürlüklerine gönderilen yazıda merkezi bir promosyon düzenlemesinin yapılacağının işaretini verdi.