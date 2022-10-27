2022 Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu, bitti mi? Kasım ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak?

Aile Destek Paketi ödemelerinin miktarı yapılan açıklama ile birlikte arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuyla ilgili, '' 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz.'' dedi. Hali hazırda ödemelerden faydalanan vatandaşlar ile başvuru yapmak isteyenler 'Kasım ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu, bitti mi?' sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika gelişmeler...
KASIM AYI AİLE DESTEK PARASI NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Aile Destek Paketi Ekim ayı ödemeleriyle ilgili "Bir problem çıkmazsa Aile Destek Programı ödemelerini Ekim ayının ilk haftasında yapmayı planlıyoruz." demişti. Kasım ayı ödemeleri hakkında ise henüznet bir tarih bulunmuyor. Aşağıdaki linkten sık sık ödeme sorgulama yapabilirsiniz.
E-DEVLET ÖDEME SORGULAMA EKRANI
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?
Bakan Yanık; "Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." ifadelerini kullandı.