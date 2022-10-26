TOKİ Arsa başvuru bedeli ve taksitleri kaç TL? TOKİ Arsa ve İş yeri projesi TC kimlik numarasına göre kim ne zaman başvuracak? TOKİ arsa, iş yeri kurası ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ve Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olması özelliğini taşıyan sosyal konut projesinde sıra arsa başvurularına geldi. TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları hakkında bazı bilgiler merak edilip araştırılıyor. Peki, TOKİ Arsa ve İş yeri projesi TC kimlik numarasına göre kim ne zaman başvuracak? TOKİ Arsa başvuru bedeli ve taksitleri kaç TL? TOKİ arsa, iş yeri kurası ne zaman? İşte merak edilenler!
1- Kaç Arsa satışa çıkacak?
Proje kapsamında ilk 2 yılda 100 bin, 5 yılda 250 bin konut arsasının satışa çıkacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sayının 1 milyona çıktığını duyurdu.
2- Başvuru ne zaman, nasıl yapılacak?
10 Ekim'de başlayacak, 7 Kasım'a kadar devam edecek. Arsa için başvurular Ziraat Bankası şubelerine yapılacak.
3- Kimler başvuru yapabilecek?
TC vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmak ilk kural. Arsanın bulunduğu belediye sınırlarına ikamet şartı aranıyor. Arsa tahsisi yapılacak kişinin kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun evinin ya da ev yapmaya müsait arsasının olmaması gerekiyor. Konutta olduğu gibi arsadan da dar gelirli vatandaşlar faydalanacak.
4- Sosyal konuta başvuran arsaya başvuru yapabilecek mi?
Proje kapsamında konut, arsa ve işyeri yer alıyor. Dar gelirli vatandaşın bunlardan birine başvuru yapması bekleniyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün yaptığı açıklamada sosyal konut projesine başvuru yapanların arsaya da başvuru yapabileceğini açıkladı.
5- Başvuru yaparken ödeme yapılacak mı?
Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılacak. Kurada çıkmaması halinde ödeme iade edilecek.
10 soruda ucuz arsa! Başvurular yarın başlıyor...
6- Kuralar ne zaman çekilecek?
2023'ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.