TOKİ 3+1 ve 2+1 ev fiyatları ile aylık taksitler ne kadar? 2022 TOKİ ucuz Sosyal Konut Projesi başvuru ücreti kaç TL ve hangi bankaya yatırılacak?

TOKİ sosyal konut başvuruları hakkında bazı detaylar merak edildi. Ev fiyatları, aylık taksit miktarı, başvuru ücreti gibi detaylar hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak istiyor. İşte merak edilen ayrıntılar haberimizde...
TOKİ başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?
TOKİ başvuru ücreti belli oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut sosyal konut projesinde başvuru ücretinin 500 TL olduğunu ve yetkili bankaların Ziraat Bankası ve Halkbank olduğunu açıkladı.
192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 120 ay vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacak.
TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu, ücret iadesi yapılır mı?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlardan almak için kayıt parası yatıran kişilere para iadesi yapılıyor.
TOKİ ucuz konut projesine başvuruda bulunan fakat kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 2 gün sonra Ziraat Bankası şubesine başvuruda bulunarak, yatırmış oldukları ücretleri geri alabilir.