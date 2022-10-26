Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? Kadroya geçen taşeron işçilerin hakları! 90 bin taşeron işçi kimleri kapsıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in taşeron açıklaması sonrası büyük sevinç yaratırken son gelişmelerden haberdar olmak isteyenler "Taşerona kadro ne zaman çıkacak?" diye soruyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, "Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" dedi.
Bakan Bilgin açıklamasında, "Çalışmayı biz kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Bu hafta kendi aramızda özel bir toplantı yapacağız. Çalışmaya bu hafta son şeklini vereceğiz. Çalışmam tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Bilgin, "Taşeron düzenlemesi ile birlikte mi ele alınacak?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
"Şu an öncelik sözleşmeli personel düzenlemesi. Biliyorsunuz dosya dosya açıyoruz. Şu an sözleşmelilerle ilgili dosya önümüzde. Sonra diğerleri ele alınacak."