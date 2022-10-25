4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU | Emeklilik yaşı, primi ve gün öğrenme ROBOTU - 25 Ekim 2022 bu ay ne kadar emekli maaşı alırım?

Belirlenen prim gün sayısını tamamlayan ve diğer gerekli şartları da sağlayan vatandaşlar, emekli olduktan sonra aylık ne kadar maaş alacaklarını ve emekli maaşlarının nasıl hesaplanacağını araştırıyor. Emekli maaşı hesaplama işlemi, ödenen prim günü, yaş ve sigortalılık süresine göre farklılık gösteriyor. Peki, Emekli olunca ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
4A ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA
4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.
4B ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA
4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.
4B MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4C ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA
4C emeklisi olan vatandaşlar da uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak maaş tutarını öğrenebilir. Bunun için açılan ekrandan istenen bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.