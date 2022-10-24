DSİ işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 yılında DSİ bünyesinde çalışmak için iş ilanının yayımlanmasını bekleyenlere güzel haber bu sabah geldi. Buna göre 157 sürekli işçi alınacak. Peki İŞKUR DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, ŞARTLARI NELER? DSİ 2022 işçi alımı başvuru ekranı ve kontenjanları ve daha fazlası haberimizde!
İŞKUR DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELER?
İŞKUR üzerinden Devlet Su İşleri Müdürlüğü (DSİ) işçi alımı başvuruları başladı. Adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden yapacak.
İşyeri türüne kamu, Çalışma periyoduna daima seçenekleri işaretlendikten sonra yapılan filtreleme sonucunda DSİ işçi alımına ilişkin alımlar gözükecek. TC kimlik numaranız ve şifreniz girdikten sonra veya e-Devlet şifresi ile giriş yaparak tamamlayabilirsiniz.
Adayların başvuru yapmadan önce başvuracakları pozisyon ile ilgili gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını öğrenmek ve tüm detayları görmek için ilan üzerine tıklayarak açılan ekran üzerinden tüm şartları okuyup anlaması gerekmektedir.
DSİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların başvuruda bulunacağı meslek grubuna ilişkin gerekli yeterliliği sağlıyor olması ve MEB onaylı sertifikasının olması
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının olmaması ve seyahat engelinin bulunmaması
Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak
Askerlik ile ilgili ilişiği bulunmama
35 yaşından büyük olmamak ( Bu ibare her meslek grubunda yer almakla birlikte bazı meslek gruplarında belirtilen özel şartlar arasında yer almaktadır)