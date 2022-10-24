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    • Ekonomi
    • 24.10.2022 07:01
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    • 24.10.2022 07:01
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    500 binlik ESNAF KEFALET KREDİSİ başvurusu nasıl yapılır? 0,75 faizli esnaf kredisi BAŞVURU ŞARTLARI neler? Halkbank 0.75 FAİZLİ KREDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf ve zanaatkârlara 100 milyar, 60 ay vade ve yüzde 0.75 faiz oranlı kredi, pek çok esnafın odağında yer alıyor. Söz konusu kredi için başvuru şartları ve tarihi sorgulanıyor. Peki, 0,75 başvuru şartları neler? 500 binlik esnaf kredisi başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    0,75 faizli esnaf kredisi BAŞVURU ŞARTLARI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf ve zanaatkârlara 100 milyar, 60 ay vade ve yüzde 0.75 faiz oranlı kredi, pek çok esnafın odağında yer alıyor. Söz konusu kredi için başvuru şartları ve tarihi sorgulanıyor. Peki, 0,75 başvuru şartları neler? 500 binlik esnaf kredisi başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

    HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Türkiye genelinde esnaf odalarına kayıtlı tüm işletme sahipleri ve esnaf olmak isteyen genç girişimciler krediden yararlanacak.

    Bunun için herkes bulunduğu il ve ilçede kayıtlı olduğu kefalet kooperatifine başvuracak. İşyeri edinme ya da işyeri yenileme kredisi almak isteyenler, 1.5 milyon TL'ye kadar, 10 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli kredi kullanabilecek. Sıfır taşıt almak isteyenlere de yine 1.5 milyon TL'ye kadar, 7 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizle kredi verilecek. Kaybolmaya yüz tutmuş, geleneksel meslek kollarında faaliyet gösteren esnafa, 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar, sıfır faizle 5 yıl vadeli kredi kullandırılacak. Usta girişimci kredisi, herhangi bir meslek kolunda ustalık belgesi olup da kendi adına iş yeri açacaklara; 500 bin TL'ye kadar, 5 yıl vadeli ve sıfır faizle kullandırılacak.

    KOSGEB girişimcilik eğitimini tamamlayan yaşı 35'i geçmemiş olanlara 300 bin TL'ye kadar, sıfır faizli, 5 yıl vadeli genç girişimci kredisi verilecek. Bu üç grup dışında kalan tüm işletme kredileri ise 5 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli ve üst limiti 500 bin lira olarak kullandırılacak. Tüm krediler Halk Bankası'ndan yıllık yüzde 15 faizle alınacak. Geri ödemeler krediye göre, 1 ay, 3 ay ve 6 aylık dilimler halinde yapılacak.

        KİMLER ESNAF KREDİSİNDEN YARARLANACAK?

        Türkiye genelinde esnaf odalarına kayıtlı tüm işletme sahipleri ve esnaf olmak isteyen genç girişimciler krediden yararlanacak.

        Bunun için herkes bulunduğu il ve ilçede kayıtlı olduğu kefalet kooperatifine başvuracak. İşyeri edinme ya da işyeri yenileme kredisi almak isteyenler, 1.5 milyon TL'ye kadar, 10 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli kredi kullanabilecek. Sıfır taşıt almak isteyenlere de yine 1.5 milyon TL'ye kadar, 7 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizle kredi verilecek.

        FAİZSİZ KREDİ İMKANI

        Kaybolmaya yüz tutmuş, geleneksel meslek kollarında faaliyet gösteren esnafa, 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar, sıfır faizle 5 yıl vadeli kredi kullandırılacak. Usta girişimci kredisi, herhangi bir meslek kolunda ustalık belgesi olup da kendi adına iş yeri açacaklara; 500 bin TL'ye kadar, 5 yıl vadeli ve sıfır faizle kullandırılacak.

        KOSGEB girişimcilik eğitimini tamamlayan yaşı 35'i geçmemiş olanlara 300 bin TL'ye kadar, sıfır faizli, 5 yıl vadeli genç girişimci kredisi verilecek. Bu üç grup dışında kalan tüm işletme kredileri ise 5 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli ve üst limiti 500 bin lira olarak kullandırılacak. Tüm krediler Halk Bankası'ndan yıllık yüzde 15 faizle alınacak. Geri ödemeler krediye göre, 1 ay, 3 ay ve 6 aylık dilimler halinde yapılacak.
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        Haberler Ekonomi 500 binlik ESNAF KEFALET KREDİSİ başvurusu nasıl yapılır? 0,75 faizli esnaf kredisi BAŞVURU ŞARTLARI neler? Halkbank 0.75 FAİZLİ KREDİ
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