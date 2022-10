E-ticaret sektöründe ilham veren yeniliklerin markası: Mandalinev

Geçtiğimiz son yıllarda e-ticaret sektörünün yerel ve global bazdabüyümesiyle birlikte pazarda hizmet sağlayan firma sayısında da önemli bir artış gözlemlendi. Mandalinev pazardaki büyümenin sağladığı bu değişimle birlikte her markanın kendini öne geçiren dönüşümlerine yönelik yeni bir model gerçekleştirdi. İnsanların kolay alışveriş seçeneğini değiştirirken risk durumlarını göz ardı etmediği sonucuna varan Mandalinev mevcut sistemde yaşananaksaklıkları ve problemleri çözmek adına ilk adımı attı.

Dönüşüm stratejisinde ilk sırayı güven problemi olarak belirleyen marka sırasıyla tüketici şikayetleri, müşteri destek hizmetleri ve kargo süreçleriyle alakalı modern nitelikle bazı kararlar aldı. İlk olarak e-ticaret sektöründeki büyüme oranına paralel artan mağduriyet girişimleri azaltmak ve sonlandırmak için kullanıcılara güven veren değişimler başladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kriterleri yerine getirilerek güvenilirliğini onaylattı. Uluslar arası güvenlik standartlarına uyumlubir tescil markası olarak tescillendi ve 256 Bit SSL Sertifikası ile güvenli işlemler, şifre koruma, veri koruma altyapısı ile güvenli alışveriş seçeneğinde önemli bir adım atıldı. Bu güvenlik önlemlerinin yanı sıra pazarda müşterilerin diğer siteler başta olmak üzere alışveriş deneyimleri araştırılarak e-ticaret mağazasında kusursuz alışveriş deneyimi sunan ilklere imza attı. 14 gün içerisinde kolay iade seçeneğiyle kullanıcıların bu süreçte yaşadıkları iade sorununa çözüm bulundu ve +1500'den fazla ürün seçeneğinin bulunduğu mağazasında %100 orijinal ürün garantisi ve bütçe dostu fiyatlarıyla sektörde yeni bir anlayışın uygulanmasında rol oynadı. Mandalinev günümüzde sağladığı avantajlarıyla e-ticaret sektöründe hızla büyüyen markalar arasında bulunuyor. Sektörde sağladığı yenilikler kullanıcıların başarılı alışveriş deneyimi yaşamalarını sağlarken, ödeme sistemlerindeki farklı seçenekleri ve rakipsiz fiyatlarıyla rakip firmaları geride bırakan başarılı bir stratejide yürütmüş oluyor.

Mandalinev'in sektörde başarıya dönüşen hikayesinde fark yaratan en ince ayrıntısı ise satışlarını sadece online ürün satış kategorisinde gerçekleştirmesidir. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, televizyondan cep telefonuna mağazasındaki binlerce ürünü farklı seçenekleriyle tüketiciye ulaştıran markanın piyasanın en uygun bütçeli fiyatlarıyla sunması tüketiciyi koruyan yerli markalar olmasında da pay sahibi olmasından kaynaklanıyor.

Star Gold Elektrikli Ev Aletleri ve Züccaciye Perakende TİC.LTD.ŞTİ. iştiraki olan Mandalinev tüketicilerin resmi kurumlarda muhatap bulabildikleri vizyon sahibi nadir kuruşlar arasında yer almasıyla kullanıcıların gönül rahatlığıyla alıveriş yapmalarına olanak sağlıyor.

Şirket yetkilisi ( İpek Şanoğlu. ) "Mandalinev markası e-ticaret sektöründe yerelden globale uzanan bir başarı serüveninin eseridir." dedi.

Şanoğlu, "Biz yıllar önce sektörde edindiğimiz deneyimle birlikte yeni bir serüvene başladık. Kurulduğumuz ilk günden bu güne hayatımızın merkezinde odağımız daima insan oldu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlara kolay alışveriş imkanı sunulurken onların mağduriyetlerine de yol açan olumsuz deneyimlerinde önü açıldı. Bu üzücü olaylar her an her birimizin başına gelebilir. Bizim kurduğumuz bu sistemde Türkiye'nin önemli e-ticaret firmalarından daha fazla önlem alınırken, insanların e-ticarette sığınmak istedikleri güvenli limanda oluşmuş oluyor. Tüm süreçleri ince ince her detayına varana kadar işledik. Nasıl daha iyisini başarabiliriz diyerek düşündük ve bugün binlerce müşterisinin alışveriş sürecinde başarılı bir marka haline gelen Mandalinev var. Sitemize girip incelediğimizde tasarımından tutun da sağladığı avantajlı kampanyalara varana kadar ilk başta bahsettiğim gibi odağımızın insan olduğunu görebileceksiniz. Çünkü Mandalinev ailesi olarak tüm bu sorunların çözümünü içeren yeniliklere başarıyla imza attık. Güncel olarak tüm sorunları işleyerek geliştirilebilir seçenekler üretmek için alanında uzman bir ekibimiz var. İnsanlarda güveni inşa etmek kolay değildir. Fakat sizin marka imajına uygun standartlarda stratejisini oluşturduğunuz güvenle birlikte oluşan marka sadakati hem pazarda büyümenize yol açar hem de ciddi rakiplerinizi geride bırakan yenilikleri uygulamaya kolayca koymanıza olanak sağlar. Markamızın gelecek hedeflerinde Türkiye'de e-ticaret alanında daha birçok yeniliğe imza atacağının bilinmesini isterim. Biz daima ülke ekonomisine katkı sağlayan insan odaklı anlayışımızı koruyarak başladığımız bu başarı serüvenine yıllar sonra bile hatırlanacak hikayeler eklemeye devam edeceğiz." Sözleriyle noktayı koyarken firmanın geleceğe yönelik yapacağı hamleler gizemini korumaya devam ediyor.