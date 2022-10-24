24 Ekim 2022 bu ay ne kadar emekli maaşı alırım? | 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU | Emeklilik yaşı, primi ve gün öğrenme ROBOTU

4B ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

4B MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

4C emeklisi olan vatandaşlar da uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak maaş tutarını öğrenebilir. Bunun için açılan ekrandan istenen bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ