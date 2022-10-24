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    • Ekonomi
    • 24.10.2022 16:36
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    • 24.10.2022 16:36
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    24 Ekim 2022 bu ay ne kadar emekli maaşı alırım? | 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU | Emeklilik yaşı, primi ve gün öğrenme ROBOTU

    Belirlenen prim gün sayısını tamamlayan ve diğer gerekli şartları da sağlayan vatandaşlar, emekli olduktan sonra aylık ne kadar maaş alacaklarını ve emekli maaşlarının nasıl hesaplanacağını araştırıyor. Emekli maaşı hesaplama işlemi, ödenen prim günü, yaş ve sigortalılık süresine göre farklılık gösteriyor. Peki, Emekli olunca ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    24 Ekim 2022 bu ay ne kadar emekli maaşı alırım?

    SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi, ödenen primler hesaplanırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş faktörleri dikkate alınıyor.

    4A ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

    4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

    4A MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    4B ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

    4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

    4B MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    4C ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA

    4C emeklisi olan vatandaşlar da uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak maaş tutarını öğrenebilir. Bunun için açılan ekrandan istenen bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

    4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        NE ZAMAN EMEKLİ OLACAĞIM?

        E-devlet üzerinden TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama kutusuna 'Çalışma Hayatım' yazarak çıkan seçeneğe tıklayın. Açılan sayfada "Ne zaman emekli olurum?" başlığı altında prim ödenen gün sayısı ve emeklilik yaşı bilgileri yer alacak.

        EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA ROBOTU

        1999 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR NE ZAMAN EMEKLİ OLUR?

        09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren kadınların 4.500 gün (12.5 yıl) ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması gerekiyor. Erkeklerde ise yaş şartı 60'a çıkıyor.

        EYT'Lİ OLUP OLMADIĞIMI NASIL ANLARIM

        8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce herhangi bir sigortalılık (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel banka emekli sandığı) kapsamında sigortalı olanlar EYT kapsamında sayılıyor.

            10 YIL KAÇ GÜN PRİM YAPAR?

            10 yıl 3600 prim günü ile emeklilik hakkı doğarken, söz konusu uygulamanın nasıl işlediği merak edilmeye başlandı. Yasal olarak emeklilikte 3 şart bulunurken, farklı emeklilik tercihleri de sunuluyor. Bu kapsamda en çok dikkat çekenler arasında 3600 prim günü üzerinden uygulanan emeklilik oldu.
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            Haberler Ekonomi 24 Ekim 2022 bu ay ne kadar emekli maaşı alırım? | 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU | Emeklilik yaşı, primi ve gün öğrenme ROBOTU
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