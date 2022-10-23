Kasım ayına az bir süre kalmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş enflasyon oranları hakkında araştırma yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, ekonomide belirleyici etken olacak. Bu kapsamda özellikle bugün Ekim ayı enflasyon verileri hakkında arama motorları üzerinden yapılan araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Kasım ayı kira zammı hesaplama!