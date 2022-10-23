Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs’ın finans uzmanı Robin Brooks Türkiye'yi övdü felaket tellalı Özgür Demirtaş kudurdu

GERÇEK VERİLERE EFSANE DEDİ

Brooks'un ekonomi dersine yanıt veremeyen Demirtaş, gerçek verilere efsane dedi. Demirtaş, "Türkiye'de kötü bir alışkanlık var; İhracatta rekor artışlardan bahsetmek ve ithalat kayıtlarının yarıda kalmasına izin vermek. Sözde cari fazla bir efsane olduğu için kötü bir alışkanlıktır. Senin twitin istemeyerek de olsa bu efsaneyi besliyor" şeklinde skandal sözlere imza attı.

BROOKS DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN PATLAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Goldman Sachs'ın finans uzmanı Robin Brooks, Türkiye ekonomisinin ihracattaki büyük gücüyle patlama yapacağı öngörüsünde bulunmuştu. Brooks, Türkiye ekonomisi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"2021'de Türkiye, neredeyse tüm diğer gelişmekte olan ülkeleri geride bıraktı. Bunun nedeni, 2020'de büyük Lira devalüasyonuna ve yüksek enflasyona yol açan büyük bir kredi patlamasıydı. Türkiye'nin krediye dayalı büyümeye olan bağımlılığını kesmesi gerekiyor. Muazzam bir ihracat rekabet gücüne sahip ve kendi haline bırakılırsa patlama yapacak"