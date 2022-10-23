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    • Ekonomi
    • 23.10.2022 18:41
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    • 23.10.2022 19:04
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    Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs’ın finans uzmanı Robin Brooks Türkiye'yi övdü felaket tellalı Özgür Demirtaş kudurdu

    Son dakika haberleri... ABD'nin çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs'ın finans uzmanı Robin Brooks, Türkiye'nin ihracattaki başarısını grafiklerle açıkladı. Brooks'un övgü dolu sözleri felaket tellalı Özgür Demirtaş'ı rahatsız etti. Brooks’un ekonomi dersine yanıt veremeyen Demirtaş, gerçek verilere efsane dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Brooks övdü felaket tellalı Özgür Demirtaş kudurdu

    ABD'nin çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs'ın finans uzmanı Robin Brooks, kendilerini ekonomist sanan Türk felaket tellalarının moralini bozacak bir paylaşımda bulundu.

    Brooks, Twitter hesabından yaptığı Türkiye ekonomisiyle ilgili grafik paylaşımında "Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı büyük oranda arttı" dedi.

    Brooks, "Ağustos 2022'deki (mavi) ihracatın toplam değeri, Ağustos 2021'in %110 üzerinde ve önceki tüm zirvelerin üzerindeydi. Piyasalar, çoğu ithalata değil ihracata odaklanan Türkiye ile Rusya arasındaki değişen ticaret ilişkilerine odaklanıyor" ifadelerini kullandı.

    Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs'ın finans uzmanı Robin Brooks'un bu açıklaması Türkiye'de kendisini ekonomist olarak adlandıran felaket tellalı Özgür Demirtaş'ın zoruna gitti.

    Demirtaş, "Robin Haydi!! Mavi çizginin yanındaki KIRMIZI GÖKDELEN nedir? Bundan da bahsetmek ister misin?" dedi.

    Brooks'un Demirtaş'a verdiği cevap ise ders niteliğindeydi. Brooks, Demirtaş'ın bahsettiği kırmızı çizgilerin fiyata etkisinin olmadığını söyleyerek "Bu, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanından ithalatındaki büyümenin dağılımıdır. Kırmızı, büyümenin açıkça bir fiyat etkisi olduğu Rusya. Türkiye'den Rusya'ya ihracatı işaretledim çünkü bu hacimler artıyor ve fiyat etkisi değil…" dedi.

        GERÇEK VERİLERE EFSANE DEDİ
        Brooks'un ekonomi dersine yanıt veremeyen Demirtaş, gerçek verilere efsane dedi. Demirtaş, "Türkiye'de kötü bir alışkanlık var; İhracatta rekor artışlardan bahsetmek ve ithalat kayıtlarının yarıda kalmasına izin vermek. Sözde cari fazla bir efsane olduğu için kötü bir alışkanlıktır. Senin twitin istemeyerek de olsa bu efsaneyi besliyor" şeklinde skandal sözlere imza attı.

        BROOKS DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN PATLAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ
        Goldman Sachs'ın finans uzmanı Robin Brooks, Türkiye ekonomisinin ihracattaki büyük gücüyle patlama yapacağı öngörüsünde bulunmuştu. Brooks, Türkiye ekonomisi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

        "2021'de Türkiye, neredeyse tüm diğer gelişmekte olan ülkeleri geride bıraktı. Bunun nedeni, 2020'de büyük Lira devalüasyonuna ve yüksek enflasyona yol açan büyük bir kredi patlamasıydı. Türkiye'nin krediye dayalı büyümeye olan bağımlılığını kesmesi gerekiyor. Muazzam bir ihracat rekabet gücüne sahip ve kendi haline bırakılırsa patlama yapacak"
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