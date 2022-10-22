TOKİ İL İL arsa listesi 2022 ve satış fiyatları! 10 Ekim e-Devlet TOKİ Arsa başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? TOKİ'den hem ev hem arsa başvurusu yapılabilir miyim?

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

İlk Evim İlk İş Yerim Projemizde yarın yeni bir gün! 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurularımız yarın başlıyor. Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım'a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak.

81 İLDE BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak proje kapsamında yer alan arsalar için başvuru süreci yarın başlıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinde 60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konut imarlı arsa ve 28 ilde 10 bin işyeri olan sanayi tesisi yer alıyor.