Emekli olamayana toplu para! SGK'da birikmiş primlerinizi geri alabilirsiniz

Yaşa takılanlar kendilerine emeklilik yolunu açacak yeni düzenlemeyi heyecanla bekliyor. Ancak bazı sigortalılar, EYT yasasının çıkmasına rağmen yıl ve yaş şartını tamamladığı halde yeterli primi bulunmadığı için emekli olamayacak. Borçlanmayla ya da çalışarak emeklilik primini tamamlayamayacak kişilere de toplu ödeme alma imkanı bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, birikmiş primlerini toptan geri alma imkanını kullanabiliyor. Vefat halinde ise hak sahibi yakınlarına bu imkan sağlanıyor. İşte bu konuda merak edilen soruların yanıtları:
EMEKLİ OLAMAYANLAR PRİMLERİNİ NASIL GERİ ALABİLİR?
Yıl ve yaş şartını tamamlamasına karşın emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar bağlı bulunulan sosyal güvenlik merkezine ya da il müdürlüğüne yazılı talepte bulunmaları halinde ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu bir şekilde iade alabiliyor.