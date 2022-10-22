2022 Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne kadar oldu? T.C kimlik numarasına göre... Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği ödemeleri sağlanıyor. Bakanlıktan sağlanan desteklerden biri olan Mazot ve Gübre desteğinden faydalanmak isteyenler Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama yapıyor. Peki Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? Mazot ve gübre desteği kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi açıklamasında; "Çiftçilerimize yönelik temel girdi destek ödemelerimizi öne çekerek sistem değişikliğine gittik. Hububatta mazot ve gübre desteklerimiz Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek. 2022 yılı tarımsal destekleme bütçemiz 25,8 milyar lira iken bu miktar 2023 yılında yüzde 109 artışla 54 milyar liraya çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.
2022 MAZOT-GÜBRE DESTEĞİ KAÇ LİRA OLDU?
"2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" a göre, 2022 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödenecek. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 121 lira olarak ödenecek.
Pamuk ve çeltik üretenlere dekara 250 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere toplamda 271 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek üretiminde dekar başına 75 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere 96 lira, patates ve soya üreticilerine dekara 125 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 146 lira, yağlık ayçiçeğinde dekara 88 lira mazot ve 21 lira gübre dsteği olmak üzere toplam 109 lira destek ödemesi yapılacak.