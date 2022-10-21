Stajyer maaşı 2023 ne kadar olacak? STAJYER MAAŞI SORGULAMA | Lise ve üniversite stajyer maaşı asgari ücret mi olacak?

STAJYER MAAŞI 2023 NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz temmuz ayında asgari ücrete yapılan zamdan sonra stajyer maaşlarında da değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusal Staj Programı'nın 2023 başvuruları hakkında açıklamalarda da bulundu. Başvuruların bugün itibariyle başladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan stajyer maaşlarının ne kadar olacağı hakkında bilgi verdi.