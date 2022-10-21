Altın düşecek mi, yükselecek mi? İslam Memiş uyardı! 21 Ekim 2022 güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, ne zaman alınmalı, satılmalı?

"Altında baskılanma devam ediyor. Fed'i satın alan bir yatırımcı var. Kimi yükseliş kimi düşüş bekliyor. Gram altındaki düşüş nedeni Fed, ancak yükseliş nedenlerine bakınca pek çok faktör var. Bunlar enflasyon, resesyon ve jeopolitik riskler. Daha bunlar fiyatlanmadı. Gram altında yükseliş bekliyorum. Hem yurt içi hem de küresel piyasalarda gram altın şu an ucuz" dedi.