Altın düşecek mi, yükselecek mi? İslam Memiş uyardı! 21 Ekim 2022 güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, ne zaman alınmalı, satılmalı?

Altın yatırımcısı fiyatlar hakkında araştırmalara başladı. TCMB faiz kararının ardından altının nasıl ilerleyeceği merak edildi. İşte detaylar...
21 EKİM CANLI ALTIN FİYATLARI
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
Gram altına ilgili soruları cevaplayan Memiş, "Ekimin ilk haftası ani yükseliş, ikinci haftası düşüş, bu hafta ise toparlanma var. Dolar endeksinde düşüşle birlikte bir miktar yükseliş oldu ancak yükseliş trendine geçemedi. Bunun için ons gram altının 1.680-1.705 seviyesi yukarı yönlü kırılmalı ki yükseliş trendinden bahsedelim."