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    • Ekonomi
    • 21.10.2022 18:27
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    • 21.10.2022 18:27
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    Altın düşecek mi, yükselecek mi? İslam Memiş uyardı! 21 Ekim 2022 güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, ne zaman alınmalı, satılmalı?

    Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem günü olan 21 Ekim 2022günü hafta içerisinde yaşanan düşünün etkilerini yaşamaya devam ediyor. Hafif çaplı düşüşün ardından en sık aratılanlar arasında altın fiyatları aratacak mı sorusu yer aldı. Peki, altın düşecek mi? Altın artacak mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Altın düşecek mi, yükselecek mi?

    Altın yatırımcısı fiyatlar hakkında araştırmalara başladı. TCMB faiz kararının ardından altının nasıl ilerleyeceği merak edildi. İşte detaylar...

    21 EKİM CANLI ALTIN FİYATLARI

    ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

    Gram altına ilgili soruları cevaplayan Memiş, "Ekimin ilk haftası ani yükseliş, ikinci haftası düşüş, bu hafta ise toparlanma var. Dolar endeksinde düşüşle birlikte bir miktar yükseliş oldu ancak yükseliş trendine geçemedi. Bunun için ons gram altının 1.680-1.705 seviyesi yukarı yönlü kırılmalı ki yükseliş trendinden bahsedelim."

        "Altında baskılanma devam ediyor. Fed'i satın alan bir yatırımcı var. Kimi yükseliş kimi düşüş bekliyor. Gram altındaki düşüş nedeni Fed, ancak yükseliş nedenlerine bakınca pek çok faktör var. Bunlar enflasyon, resesyon ve jeopolitik riskler. Daha bunlar fiyatlanmadı. Gram altında yükseliş bekliyorum. Hem yurt içi hem de küresel piyasalarda gram altın şu an ucuz" dedi.

        2023 GÜMÜŞ YILI OLACAK

        Memiş, gümüşle ilgili tahminlerini şöyle ifade etti: "Gerilemesi uzun ve orta vadede kar. 2023'ün altına kıyasla daha fazla kazandırma ve pozitif ayrışma ihtimali yüksek."
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        Haberler Ekonomi Altın düşecek mi, yükselecek mi? İslam Memiş uyardı! 21 Ekim 2022 güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, ne zaman alınmalı, satılmalı?
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