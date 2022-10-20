E-DEVLET BES PARASI SORGULAMA EKRANI

BES İPTALİ NASIL YAPILIR?

Sistemden çıkmak isteyenler için iptal işlemi yapılabilir. İstenilen zamanda yapılabilen BES iptali sistem için başvurulmuş olan banka ya da sigorta şirketi ile irtibata geçerek yapılabilir. Her şirketin kendine özel iptal etme süreci bulunur. Telefon, SMS veya müşteri hizmetlerinden tuşlama yaparak iptal süreci başlatılabilir.