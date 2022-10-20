TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları 10 Ekim itibariyle başlıyor ve 7 Kasım'da sona erecek. Peki, TOKİ başvurusu iptal edilebilir mi? TOKİ ARSA - İŞ YERİ başvuru iptali nasıl yapılır? TOKİ Arsa başvuru ücreti geri alınıyor mu? Arsa - dükkan başvuru iptali e-Devlet'ten yapılıyor mu? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
TOKİ BAŞVURUSU NASIL İPTAL EDİLİR?
TOKİ başvurusunu iptal etmek için sözleşmeyi imzalamamak yeterli oluyor. Sözleşmenin imzalanmasının akabinde taksitlerin ödenememesi durumunda ise evin (arsa, iş yeri vs.) satışı için TOKİ ile iletişim halinde olmak gerekiyor.
Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilir. Yine gerçeğe uygun beyanda bulunmayanların da konut alma hakları iptal edilir.
TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular bugün başlıyor.
Proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje ayrıntılarının Kabine Toplantısı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacağını açıkladı.