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    • Ekonomi
    • 19.10.2022 08:50
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    • 19.10.2022 08:55
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    EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATAN İLLER LİSTESİ! 19 Ekim evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen evde bakım maaşları her ayın 15'i itibariyle hesaplara yatmaya başlıyor. Henüz ödemeden faydalanamayan vatandaşlar da bugün sabah saatlerinden itibaren araştırmalar yapmaya başladı. Peki 19 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATAN İLLER LİSTESİ! Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

    EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATAN İLLER LİSTESİ!

    Evde bakıma ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlı bireyler için devlet tarafından evde bakım maaşı ödeniyor. Evde bakım aylığı ödemeleri her ay düzenli olarak 81 ildeki vatandaşların kayıtlı hesaplarına aktarılıyor. Peki Ekim ayı evde bakım maaşları yattı mı? İşte 19 Ekim evde bakım maaşı sorgulama ekranı! EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATAN İLLER LİSTESİ!

    EKİM - KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Henüz ödeme almayanlar aşağıdaki linkten sorgulama yapabilir.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

    19 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

    1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

    2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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        Haberler Ekonomi EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATAN İLLER LİSTESİ! 19 Ekim evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
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