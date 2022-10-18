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    • Ekonomi
    • 18.10.2022 10:03
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    • 18.10.2022 10:03
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    turkiye.gov.tr 900-2.500 TL DESTEK ÖDEMESİ başladı! Doğalgaz desteği BAŞVURU EKRANI - Doğalgaz yardımı nasıl alınır?

    Doğalgaz yardımı başvuruları başladı. Vatandaşlar konu hakkında birçok detayı merak ediyor. Peki doğalgaz yardımı nasıl alınır? Doğalgaz desteği ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Doğalgaz yardımı nasıl alınır?

    Doğalgaz desteği nasıl alınır ve destek başvurusu nereden ve nasıl yapılır soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sonbaharın gelmesinin ardından 900-2.500 TL doğalgaz ödemesi yapılacağı belirtildi. Peki doğalgaz yardımı nasıl alınır? Doğalgaz desteği ne kadar? İşte merak edilenler...

    DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

    DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Doğalgaz yardımı başvuruları 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

    İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceği önceki dönemde açıklanmıştı.

    DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, ''Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

    Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

        DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

        Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

        DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER YARARLANABİLİR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden ve doğal gaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabİleceğini dile getirdi.
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        Haberler Ekonomi turkiye.gov.tr 900-2.500 TL DESTEK ÖDEMESİ başladı! Doğalgaz desteği BAŞVURU EKRANI - Doğalgaz yardımı nasıl alınır?
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