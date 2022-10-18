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    • Ekonomi
    • 18.10.2022 00:33
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    • 18.10.2022 06:58
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    TOKİ başvuruları BİTTİ mi, ne zaman son? TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2022

    Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ'ye koşuyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular alınmaya devam ederken bir çok kişi de kura tarihini araştırıyor. 81 ilde 250 bin konut yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ temel atma töreninin Ekim ayında başlayacağını açıkladı. Peki TOKİ başvuruları BİTTİ mi, ne zaman son? TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2022 ve diğer detaylar!

    TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Dar ve orta gelirli aileler TOKİ ile ev sahibi olacak. Bşavuruları 14 Eylül'de başlayan sosyal konut projesi hakkında bir çok soru gündeme geldi. Halen başvuruda bulunmamış vatandaşlar ile başvurularını tamamlamış olanlar internet arama motorlarında başvuru son gününü ve kura tarihini araştırıyor. Peki TOKİ başvuruları BİTTİ mi, ne zaman son? TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizden konuya ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

    TOKİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN SON?

    Öncelikle TOKİ başvurularının devam ettiğini belirtelim. Sosyal konut projesine başvurular 31 Ekim'de bitecek.

    TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2022

    Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında 2022'nin Kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 Mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.

    TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi;

    ''608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

    TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi;

    608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.

    Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

    Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.''

    Öte yandan kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. " dedi.

        TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

        TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

        TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

        TOKİ sosyal konut başvuru ücreti olarak 500 TL olarak belirlendi. TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.
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        Haberler Ekonomi TOKİ başvuruları BİTTİ mi, ne zaman son? TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2022
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