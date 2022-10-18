Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI | Emekli maaşı ve yaşı sorgulama nasıl yapılır?

Emeklilik bir nevi çalışamadığınız yaşlılık dönemini güvence altına almak demektir. Sigortalı olarak çalışan kişiler gerekli yükümlülükleri yerine getirdikten sonra emekli olmaya hak kazanır.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2022
SGK kapsamında 3 adet sigorta sistemi bulunur. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Çalıştığınız sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak hesaplanıyor. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunuyor.