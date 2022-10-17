Torba yasada imar affı var mı? İmar affı ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? 2022 İmar barışı son dakika!

İmar affı konusunda son günlerde aramalar sıklaştı. Gündemde ise son dakika imar barışı gelişmesi yer alıdı. Yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Peki, Torba yasada imar affı var mı? İmar affı ÇIKTI MI, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? İmar barışı son dakika!
İMAR AFFI ÇIKACAK MI?
2022 imar affı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020 yılında yaptığı açıklamada, "Yeni bir imar barışı süreci şu an için söz konusu değil." ifadelerini kullanmıştı.
Kurum, imar affı uygulamasının vatandaşların elektrik, su, doğal gaz gibi konulardaki sorunlarını aşmaları, mülklerini teminat olarak gösterebilmeleri ve kat mülkiyetine geçme süreçlerini işleten bir barış süreci olduğunu ifade etmişti.