TOKİ başvuruları BİTTİ mi, ne zaman son? TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2022

Dar ve orta gelirli aileler TOKİ ile ev sahibi olacak. Bşavuruları 14 Eylül'de başlayan sosyal konut projesi hakkında bir çok soru gündeme geldi. Halen başvuruda bulunmamış vatandaşlar ile başvurularını tamamlamış olanlar internet arama motorlarında başvuru son gününü ve kura tarihini araştırıyor. Peki TOKİ başvuruları BİTTİ mi, ne zaman son? TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizden konuya ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.
TOKİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN SON?
Öncelikle TOKİ başvurularının devam ettiğini belirtelim. Sosyal konut projesine başvurular 31 Ekim'de bitecek.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2022
Bakan Murat Kurum katıldığı bir canlı yayın programında 2022'nin Kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 Mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı.
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi;
''608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi;
608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.
Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.
Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.''
Öte yandan kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. " dedi.