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    • Ekonomi
    • 17.10.2022 11:37
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    • 17.10.2022 11:37
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    SON DAKİKA: İlk kez AK Parti döneminde yüzde 1'i geçti! Küresel mal ticaretinden Türkiye'nin aldığı pay

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, "Yıllıklandırılmış ihracat Eylül ayı itibariyle 252 milyar doları da aşmış, ilk kez iktidarımız döneminde küresel mal ticaretinden ülkemizin aldığı pay yüzde 1’in üzerine çıkmıştır." ifadelerine yer verdi.

    İlk kez yüzde 1’i geçti

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, "Yıllıklandırılmış ihracat Eylül ayı itibariyle 252 milyar doları da aşmış, ilk kez iktidarımız döneminde küresel mal ticaretinden ülkemizin aldığı pay yüzde 1'in üzerine çıkmıştır." ifadelerine yer verdi.

    İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları;

    Yıllıklandırılmış ihracat Eylül ayı itibariyle 252 milyar doları da aşmış, ilk kez iktidarımız döneminde küresel mal ticaretinden ülkemizin aldığı pay yüzde 1'in üzerine çıkmıştır.

    Bacasız sanayi olarak adlandırdığımız ve ekonomimize önemli bir döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün güçlü performansı ile 2022 yılı sonunda inşallah seyahat gelirlerimizin 37 milyar dolara ulaşarak salgın öncesi dönemin de üzerine çıkmasını bekliyoruz.

    2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir.

    2002 yılından beri eğitimi en öncelikli meselemiz olarak gördük ve 7,5 milyar lira olarak devraldığımız Milli Eğitim bütçesini 2023 yılında 435 milyar liraya yükselttik.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: İlk kez AK Parti döneminde yüzde 1'i geçti! Küresel mal ticaretinden Türkiye'nin aldığı pay
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