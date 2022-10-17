17-18 Ekim aile destek ödemesi yattı mı? 3. faz Aile destek ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuruda bulunan ve şartları taşıyanlara her ay yapılan Aile Destek Paketi ödemelerinde artış yapılmıştı. Ödemeleri bekleyenler ise Aile Destek Programı Ekim ödemeleri ne zaman? Sorusunu merak edip araştırmaya başladı. İşte detaylar!
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Ekim ayı için program ödemeleri bekleniyordu. Bakan Derya Yanık, katıldığı canlı yayında yardım ücretlerinin hesaplara geçeceği tarihi duyurdu. 13 Ekim günü yaptığı açılamada Bakan Derya Yanık, Ekim ayı ödemelerinin bu hafta içinde yapılacağını duyurdu.
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Son düzenlemelerle birlikte aylık aile destek ödemeleri de aylık 850 ila bin 205 liraya yükseltildi. Yeni tutarlar da Kasım ayı ödemelerine yansıtılacak.