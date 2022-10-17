Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.10.2022 13:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.10.2022 13:33
    ABONE OL

    17-18 Ekim aile destek ödemesi yattı mı? 3. faz Aile destek ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Ekim ayı aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Bakan Derya Yanık, katıldığı canlı yayında yardım ücretlerinin hesaplara geçeceği tarihi duyurdu. Peki, Ekim ayı aile destek ödemesi yattı mı? 3. faz Aile destek ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL? e-Devlet sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    17-18 Ekim aile destek ödemesi yattı mı?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuruda bulunan ve şartları taşıyanlara her ay yapılan Aile Destek Paketi ödemelerinde artış yapılmıştı. Ödemeleri bekleyenler ise Aile Destek Programı Ekim ödemeleri ne zaman? Sorusunu merak edip araştırmaya başladı. İşte detaylar!

    AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

    Ekim ayı için program ödemeleri bekleniyordu. Bakan Derya Yanık, katıldığı canlı yayında yardım ücretlerinin hesaplara geçeceği tarihi duyurdu. 13 Ekim günü yaptığı açılamada Bakan Derya Yanık, Ekim ayı ödemelerinin bu hafta içinde yapılacağını duyurdu.

    AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Son düzenlemelerle birlikte aylık aile destek ödemeleri de aylık 850 ila bin 205 liraya yükseltildi. Yeni tutarlar da Kasım ayı ödemelerine yansıtılacak.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL NEREYE YAPILIYOR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılıyor.

        BAŞVURU ŞARTLARI

        Türk vatandaşı olmaması,
        Mavi Kart sahibi olması,
        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
        18 yaşından küçük olması,
        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Reklam
        Haberler Ekonomi 17-18 Ekim aile destek ödemesi yattı mı? 3. faz Aile destek ödemesi ne zaman yatacak, kaç TL? e-Devlet sorgulama ekranı!
            SON DAKİKA