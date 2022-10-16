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    • Ekonomi
    • 16.10.2022 07:07
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    • 16.10.2022 07:07
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    TOKİ 3+1 ve 2+1 ev fiyatları ile aylık taksitler ne kadar? 2022 TOKİ ucuz Sosyal Konut Projesi başvuru ücreti kaç TL ve hangi bankaya yatırılacak?

    TOKİ sosyal konut projesi hakkında araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Türkiye'deki 81 ilin tamamında yapılacak 250 bin konut, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşacak. Başvuruda bulunmak isteyenler bazı detayları merak edip araştırmaya başladı. Vatandaşlar, "TOKİ 3+1 ve 2+1 ev fiyatları ile aylık taksitler ne kadar, kaç TL? 2022 TOKİ ucuz Sosyal Konut Projesi başvuru ücreti ne kadar, kaç TL ve hangi bankaya yatırılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    TOKİ 3+1 ve 2+1 ev fiyatları ile aylık taksitler ne kadar?

    TOKİ sosyal konut başvuruları hakkında bazı detaylar merak edildi. Ev fiyatları, aylık taksit miktarı, başvuru ücreti gibi detaylar hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak istiyor. İşte merak edilen ayrıntılar haberimizde...

    TOKİ başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

    TOKİ başvuru ücreti belli oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut sosyal konut projesinde başvuru ücretinin 500 TL olduğunu ve yetkili bankaların Ziraat Bankası ve Halkbank olduğunu açıkladı.

    192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 120 ay vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacak.

    TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu, ücret iadesi yapılır mı?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlardan almak için kayıt parası yatıran kişilere para iadesi yapılıyor.

    TOKİ ucuz konut projesine başvuruda bulunan fakat kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 2 gün sonra Ziraat Bankası şubesine başvuruda bulunarak, yatırmış oldukları ücretleri geri alabilir.

        TOKİ peşinat ne kadar, kaç vade yapılıyor?

        Türkiye'deki 81 ilin tamamında yapılacak 250 bin konut, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşacak.

        608 bin TL'lik 2+1 daireler, 60 bin TL peşinat karşılığında aylık ödemesi 2 bin 280 TL başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle satılacak.

        850 bin TL'lik 3+1 daireler, 85 bin TL peşinat karşılığında aylık ödemesi 3 bin 187 TL başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle satılacak.

        TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır?

        Türkiye genelinde yapılacak 250 bin adet TOKİ sosyal konut projesi için başvurular 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında e-Devlet'in www.turkiye.gov.tr/toki-konut-is-yeri-basvurusu web sayfası üzerinden alınacak.

        Sosyal konut başvuru şartları neler?

        TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

        Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

        Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

        Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.

        Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

        Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.
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        Haberler Ekonomi TOKİ 3+1 ve 2+1 ev fiyatları ile aylık taksitler ne kadar? 2022 TOKİ ucuz Sosyal Konut Projesi başvuru ücreti kaç TL ve hangi bankaya yatırılacak?
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