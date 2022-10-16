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    • Ekonomi
    • 17.10.2022 08:41
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    • 17.10.2022 08:42
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    17 Ekim Evde Bakım Maaşı Yatan İller LİSTE! 3.336 TL'ye yükseldi! İstanbul, Ankara, İzmir... EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATTI MI?

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklanmaya başlandı. Ekim ayı evde bakım paraları yattı mı, ne zaman yatacak sorusu sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler için Bakan Yanık, ''Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık.'' ifadelerini kullandı. Peki EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATTI MI? İşte 17 Ekim Evde Bakım Maaşı Yatan İller LİSTESİ! İstanbul, Ankara, İzmir...

    EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATTI MI?

    Evde bakım maaşları her ayın 15'i itibariyle hesaplara yatmaya başlıyor. Ekim ayında henüz ödeme almayanlar 16 Ekim Evde Bakım Maaşı Yatan İller listesini araştırıyor. Peki EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATTI MI? 3.336 TL'ye yükseldi! İstanbul, Ankara, İzmir...

    EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATTI MI, NE ZAMAN?

    Evde bakım maaşları yatmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 559 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütmeye devam edeceğimizi de vurgulamak isterim." dedi.

    17 EKİM 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

    EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER SORGULAMA

    Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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        Haberler Ekonomi 17 Ekim Evde Bakım Maaşı Yatan İller LİSTE! 3.336 TL'ye yükseldi! İstanbul, Ankara, İzmir... EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATTI MI?
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