17 Ekim Evde Bakım Maaşı Yatan İller LİSTE! 3.336 TL'ye yükseldi! İstanbul, Ankara, İzmir... EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATTI MI?

Evde bakım maaşları her ayın 15'i itibariyle hesaplara yatmaya başlıyor. Ekim ayında henüz ödeme almayanlar 16 Ekim Evde Bakım Maaşı Yatan İller listesini araştırıyor. Peki EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATTI MI? 3.336 TL'ye yükseldi! İstanbul, Ankara, İzmir...
EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATTI MI, NE ZAMAN?
Evde bakım maaşları yatmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 559 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütmeye devam edeceğimizi de vurgulamak isterim." dedi.
17 EKİM 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER SORGULAMA
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.