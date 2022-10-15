EYT'de çalışma tamamlandı! Bir ayrıntı daha belli oldu! Emekli edilip 3.500 TL maaşa bağlanacaklar! SON DAKİKA | 15 Ekim EYT haberler

SON DAKİKA | 15 Ekim EYT haberler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplumun kanayan yarası olan EYT meselesinde yapmış bulunduğu hazırlığı tamamladı. En ufak detaya dahi teknik çalışmada yer veren bakanlık birimleri olabilecek en en uygun EYT düzenlemesi bağlamında olabildiğince çok mesai yaptılar. EYT'de kimlerin, hangi koşullarda emekli olacakları bundan sonra büyük bir olasılıkla belli oldu.
EYT'DE İLK OLARAK 1.5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK
Üstünde çalışılan planlamaya göre 1999 yılından evvel işe başlayan, 25 senesini dolduran erkekler ile 20 senesini dolduran kadınlar yaş şartı aranmaksızın emekli olabilecek.
EYT kapsamında aşağı yukarı 3-4 milyon vatandaş bulunuyor. Yapılacak planlama kapsamında ilk etapta aşağı yukarı 1.5 milyon vatandaşın emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. Daha sonrada prim gün sayılarına göre bir kademelendirme yapılması gündeme alındı. Böylece geri kalan 2-3 milyon EYT'li de kademeli olarak emeklilik hakkı kazanmış olacak. AK Parti idaresi ve milletvekilleri, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine getirilmesini istiyor. Vatandaşın emekli aylığı ile alakalı beklentisi alakalı bakanlıklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildi. Bu yönde birtakım birtakım hazırlıklar ve hesaplamalar yapıldığı belirtiliyor.
EYT'DE İKİ İHTİMAL
EYT düzenlemesinde iki olasılık üstünde durulduğu belirtiliyor. Bunlar yaş şartı ve prim gün sayısına dair düzenleme. EYT'lilerin beklediği gibi yaş şartı kaldırılmış ise, devlet memuru ve Bağ-Kur'lularda kadında 7200, erkekte 9000 hizmet zamanını tamamlayanların, SGK'lılar bağlamında kadında 20, erkekte 25 senelik sigortalılık zamanı ve 5000 gün koşullarını yerine getirenlerin anında emekli olabileceği belirtiliyor. Haberde SGK'lılar için 5000 günden 5975 güne kademelendirilen gün adedinin 5000 güne çekilebileceği dile getiriliyor.