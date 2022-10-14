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    • Ekonomi
    • 14.10.2022 15:46
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    • 14.10.2022 15:46
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    Ekim ayı Aile destek 3. faz ödemeleri YATTI MI? Bakan tarih verdi: Zamlı aile destek ödemeleri hangi gün yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Ekim ayı aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Aile desteğinin 850-bin 250 liraya yükseltildiğini belirten Yanık, üçüncü faz ödemelerin bu hafta başlayacağını söyledi. Peki, Ekim ayı Aile destek 3. faz ödemeleri YATTI MI? Bakan tarih verdi: Zamlı aile destek ödemeleri hangi gün yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    Ekim ayı Aile destek 3. faz ödemeleri YATTI MI?

    Aile destek yardımı ne zaman yatırılacak sorusu ekim ayının gelmesiyle son gelişmeler ile takip ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelere her ay verilen Aile destek paketi ile ilgili Bakan Yanık son dakika açıklamalarda bulundu. Peki, Ekim ayı Aile destek 3. faz ödemeleri YATTI MI? Bakan tarih verdi: Zamlı aile destek ödemeleri hangi gün yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında aylık ödemeleri 850- bin 250 liraya yükselttiklerini hatırlatarak, "İlk ödememizde 831 bini aşkın vatandaşımıza ödeme yapmıştık ve 427.9 milyon lira ödedik. Eylül'de ikinci ödememizde 1.6 milyon haneye 882.7 milyon verdik. Bu ayki ödememiz de 2 milyondan fazla vatandaşımıza yapılacak" dedi.

    Çocuk Destek Bileşeni kapsamında ailelere çocuk sayısına göre 350 ile 650 lira arasında destek sağlandığını aktaran Yanık, "Elektrik tüketim desteği sürekli sosyal yardım yararlanıcılarımıza sağladığımız yardım. Biz bunu Türkiye Aile Destek Programı'na da aldık. Sosyal yardım yararlanıcı olan vatandaşlarımıza 260 liraya kadar elektrik desteği sağlamış olacağız" diye konuştu.

    Yanık, doğalgaz tüketim desteğine ihtiyaç sahibi kiracıların da başvurabileceğini söyledi. Vatandaşın doğalgaz faturasını PTT'ye götürerek doğrudan desteği tahsil etme imkanına sahip olacağını anlatan Yanık, "İkinci ödemeler de Ekim, Kasım aylarında" dedi. Yanık anaokulu desteğinde de bu hafta ödeme yapacaklarını kaydetti.

        AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.


        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
        Başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,
        Mavi Kart sahibi olması,
        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
        18 yaşından küçük olması,
        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
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        Haberler Ekonomi Ekim ayı Aile destek 3. faz ödemeleri YATTI MI? Bakan tarih verdi: Zamlı aile destek ödemeleri hangi gün yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
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