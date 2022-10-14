Ekim ayı Aile destek 3. faz ödemeleri YATTI MI? Bakan tarih verdi: Zamlı aile destek ödemeleri hangi gün yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Çocuk Destek Bileşeni kapsamında ailelere çocuk sayısına göre 350 ile 650 lira arasında destek sağlandığını aktaran Yanık, "Elektrik tüketim desteği sürekli sosyal yardım yararlanıcılarımıza sağladığımız yardım. Biz bunu Türkiye Aile Destek Programı'na da aldık. Sosyal yardım yararlanıcı olan vatandaşlarımıza 260 liraya kadar elektrik desteği sağlamış olacağız" diye konuştu.

Yanık, doğalgaz tüketim desteğine ihtiyaç sahibi kiracıların da başvurabileceğini söyledi. Vatandaşın doğalgaz faturasını PTT'ye götürerek doğrudan desteği tahsil etme imkanına sahip olacağını anlatan Yanık, "İkinci ödemeler de Ekim, Kasım aylarında" dedi. Yanık anaokulu desteğinde de bu hafta ödeme yapacaklarını kaydetti.