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    • Ekonomi
    • 14.10.2022 16:08
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    • 14.10.2022 16:15
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    🏡 TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Mersin 2+1, 3+1 Çay Mahallesi TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı!

    TOKİ’nin Mersin'in Çay mahallesinde satışa çıkardığı 416 dairenin 182'si için bugün kura çekilişi yapıldı. Bu kapsamda TOKİ kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. İşte TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Mersin 2+1, 3+1 Çay Mahallesi TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı!

    🏡 TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

    Çay mahallesi kentsel dönüşüm projesinde kuralar çekildi. Mersin'in Akdeniz ilçesi Çay mahallesinde yapımı tamamlanan 416 konutluk kentsel dönüşüm projesinde 182 hak sahibi için kura çekimi törenle gerçekleştirildi. İşte Mersin 2+1, 3+1 Çay Mahallesi TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi...

    ÇAY MAHALLESİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Mersin'de Akdeniz Belediyesi, Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Genel Müdürlüğü ve TOKİ tarafından Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde 416 konutluk kentsel dönüşüm projesinde 416 dairenin 182'si için hak sahipleri belirlendi.

    👉TOKİ MERSİN ÇAY MAHALLESİ KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Kura törenindek konuşan İçel Valisi Ali Hamza Pehlivan, bir yuva sahibi olmanin özellikle dar gelirli vatandaslarin hayali oldugunu söyledi.

    "Yuva kelimesi, bizim literatürümüzde aslinda manevi bir anlam da içerir" diyerek konusmasini sürdüren Vali Pehlivan, "Tabi bu maneviyatin yasanmasi, yasatilmasi için de bir eve ihtiyaç duyulur. O sahip olunan evde yuvalar kurulur ve o yuva içerisinde insanlarimiz çoluguyla, çocuguyla yasamini idame ettirmek ister. Bu manada huzurlu yuvalarin kurulmasi konusunda devletimizin, Cumhurbaskanimizin himayelerinde ülke genelinde çok kapsamli, çok degerli çalismalari bugüne kadar hayata geçti.

    Bu konuda Çevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanligimizin, TOKI Baskanliginin ülke genelinde bugüne kadar yaklasik 1 milyon 200 bin konut insa ettigini biliyoruz. Bu manada ilimizde de yaklasik 5 bin konut tamamlanarak vatandaslarimiza teslim edilmis durumda. Yaklasik 450 konutun da insaatlari devam ediyor" ifadelerini kullandi.
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    Environment
    Haberler Ekonomi 🏡 TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! Mersin 2+1, 3+1 Çay Mahallesi TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı!
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