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    • Ekonomi
    • 13.10.2022 15:45
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    • 13.10.2022 15:48
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    ALTIN FİYATLARI bugün kaç TL? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? 13 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

    Haftanın üçüncü gününde altın fiyatları kaç liradan işlem görüyor merak konusu oldu. Gün içinde altın fiyatlarını yakından takip etmek isteyenler için gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının alış - satış rakamlarını haberimize yazdık. Peki, altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    ALTIN FİYATLARI bugün kaç TL?

    Altın ve dolar hakkında yaptığı analizler ile dikkat çeken İslam Memiş, elinde altın ve dolar olanları piyasaya karşı uyarmaya devam ediyor.

    13 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    ALTIN ALINMALI MI, SATILMALI MI?

    Altın yatırımcıları için kritik tavsiyelerde bulunan İslam Memiş 'Sakın bunu yapmayın' diyerek, "Altın birikimi olanlar bana göre satmamalı. Düştükçe miktarını artırmalı. Çünkü düşüşler ortalama maliyeti düşürmek için fırsattır. Piyasalarda her ne kadar Fed konuşulsa da gerçekler fiyatlanmadı. Piyasalarda hava oldukça puslu. Ve altın puslu havayı sever" açıklamasında bulundu.

        ALTIN ALMANIN EN UYGUN SAATİ

        Yıldırımtürk, altın piyasasında fiyatların oluştuğu saatlerin 11.30 ile 12 arasında olduğunu söyledi.

        ALTINDA EN KARLI YATIRIM HANGİSİ?

        Altın yatırımında en karlı olan seçeneğin gram altın olduğu biliniyor. Gram altın hem değerinde satılır hem işçilik maliyetine sahip değildir. Aynı zamanda gram altın kuyumcularda 1 ile 20 gram aralığında satılabilir. Hemen herkesin kendi bütçesine göre alıp satabileceği altınlar arasında gram altın bulunuyor.
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        Haberler Ekonomi ALTIN FİYATLARI bugün kaç TL? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? 13 Ekim gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
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