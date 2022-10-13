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    • Ekonomi
    • 13.10.2022 12:05
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    • 13.10.2022 12:05
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    Adalet Bakanlığı promosyonu yattı mı? Adalet Bakanlığı 25 bin TL personel promosyon ödeme TARİHİ 2022!

    Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele 25.000 TL promosyon verileceği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar promosyon ödemelerinin ne zaman yatacağını merak edip araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? Adalet Bakanlığı 25 bin TL personel promosyon ödeme TARİHİ 2022!

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? Adalet Bakanlığı 25 bin TL personel promosyon ödeme TARİHİ 2022!

    Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele 25.000 TL promosyon verileceği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar promosyon ödemelerinin ne zaman yatacağını merak edip araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? Adalet Bakanlığı 25 bin TL personel promosyon ödeme TARİHİ 2022!

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL PROMOSYONU NE KADAR?

    Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmaya göre personele 25.000 TL promosyon verilecek. Anlaşmaya göre; bakanlık personeline eşit ve tek seferde 25 bin TL promosyon ödenecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NASIL ALINIR, PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN VERİLECEK?

    Promosyon çalışanlara, 01.09.2022 - 01.10.2022 tarihleri arasında verilecek.

    ''Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlanmıştır. Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin Maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19.08.2022 tarihinde yapılmıştır.

        İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklif 20.100 TL olarak Vakıfbank tarafından verilmiştir. Diğer bankalar ise ihaleden çekilmiştir. Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22.08.2022 tarihinde yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25.000 TL olarak teklifini revize etmiştir. Bu teklif üzerine ihale bu rakam üzerinden sonuçlandırılmıştır.

        İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25.000 TL, 01.09.2022 - 01.10.2022 arasında tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecektir. Sürece katkılarından dolayı Büro Memur Sendikası ile Koop-İş Sendikalarına ve Vakıfbank Genel Müdürü başta olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

        Milletimize adalet hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren her bir personelimize banka promosyon anlaşmasıyla ödenecek olan rekor miktarın hayırlı olmasını dileriz.''
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        Haberler Ekonomi Adalet Bakanlığı promosyonu yattı mı? Adalet Bakanlığı 25 bin TL personel promosyon ödeme TARİHİ 2022!
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